V provinciách Hatay a Izmir pokračuje boj s požiarmi, majú tri obete

Izmir 5. júla (TASR) — Hasiči v provincii Hatay na juhu Turecka pokračujú v boji s ničivými požiarmi. Celú noc sa snažili uhasiť požiar, ktorý vypukol v piatok popoludní v lese v okrese Dörtyole a rýchlo sa šíril pre silný vietor. Informovala o tom v sobotu agentúra Anadolu Ajansi.



Od rána sú opäť nasadené aj vrtuľníky a hasičské lietadlá, ktoré z bezpečnostných dôvodov zvyčajne operujú iba za denného svetla.



Guvernér provincie Hatay uviedol, že doteraz bolo evakuovaných deväť horských pasienkov a takmer 2000 ľudí prepravili do bezpečia.



Prácu viac ako 1000 záchranárov komplikujú poveternostné podmienky a členitý terén.



V posledných dňoch vypukli v Turecku desiatky požiarov, z ktorých desať podľa ministra poľnohospodárstva a lesníctva Ibrahima Yumakliho zasiahlo lesné porastyy. Najviac postihnutá je provincia Izmir na západe krajiny, kde sa požiare podarilo dostať pod kontrolu.



Požiare si doteraz vyžiadali tri obete. Už vo štvrtok prišiel o život 81-ročný muž pripútaný na lôžko, ktorý uhorel vo svojom dome, a lesný robotník, ktorý zomrel pri hasení požiarov. Yumakli v sobotu na sieti X oznámil, že v nemocnici podľahol svojim zraneniam ďalší lesný robotník.



Pri požiaroch zahynuli aj tisíce zvierat. Organizácia na ochranu zvierat Haytap ošetruje zranené psy, mačky alebo kozy v stanových klinikách v meste Izmir.



V Turecku sa diskutuje o možných príčinách vypuknutia požiarov v provincii Izmir. Podľa jej guvernéra provincie Süleymana Elbana niektoré požiare spôsobili iskry z elektrického vedenia. Prevádzkovateľ rozvodnej siete to však odmietla s argumentom, že neexistujú žiadne konkrétne dôkazy o súvislosti medzi požiarmi a energetickou infraštruktúrou.



Doteraz bolo v súvislosti s požiarmi zadržaných 44 podozrivých, z ktorých desať putovalo do väzby, oznámil minister vnútra Ali Yerlikaya na sieti X.