V provincii Idlib útočili vrtuľníky, v oblasti údajne zahynul vodca IS

Bejrút 27. októbra (TASR) - Deväť ľudí zahynulo pri nedeľňajšom útoku vrtuľníkov na severozápade Sýrie, kde "sa nachádzali skupiny napojené na Islamský štát", informovala mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.

Podľa agentúry AFP SOHR s odvolaním sa na svoje zdroje uviedlo, že k útoku došlo na okraji dediny Bariša v provincii Idlib. Terčom vrtuľníkov bol dom a auto.

Ako poznamenala AFP, správa SOHR prišla krátko po tom, čo americké médiá informovali, že vodca teroristickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakr Baghdádí údajne zahynul pri americkom vojenskom zásahu v provincii Idlib.

Podľa riaditeľa SOHR Rámího Abdala Rahmána vrtuľníky, ktoré útočili na okraji dediny Bariša, zrejme patrili koalícii pod vedením USA, ktorá bojuje v Sýrii proti IS.

"Nemôžeme potvrdiť ani poprieť, že Baghdádí bol v tejto oblasti," povedal Rahmán.

Jeden z obyvateľov tábora pre vysídlené osoby na okraji dediny Bariša pre AFP uviedol, že okolo polnoci počul neidentifikované vrtuľníky, po čom nasledoval útok.

"Lietali veľmi nízko a spôsobovali medzi ľuďmi veľkú paniku," povedal.

Baghdádí bol v posledných rokoch niekoľkokrát mylne označený za mŕtveho.

Podľa amerických vládnych zdrojov momentálne prebieha vyšetrovanie, ktoré má potvrdiť, či vodca IS zahynul pri výbuchu v provincii Idlib.

Americký prezident Donald Trump v sobotu v noci na Twitteri napísal: "Práve sa stalo niečo veľmi veľké!"

Hovorca Bieleho domu oznámil, že prezident poskytne médiám "významné vyhlásenie" o 9h miestneho času (14.00 h SEČ).