V provincii Isfahán sa zrútil armádny vrtuľník
Pri nehode prišli o život najmenej štyria ľudia.
Autor TASR
Teherán 24. februára (TASR) - Iránsky vojenský vrtuľník sa v utorok zrútil na trh s ovocím v centrálnej provincii Isfahán. Pri nehode prišli o život najmenej štyria ľudia, informovali štátne médiá. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
Medzi obeťami je pilot, kopilot a dvaja predajcovia ovocia, uviedla iránska štátna tlačová agentúra IRNA, ktorá nehodu pripísala „technickej poruche“. K tragédii došlo v okrese Chomejníšahr, keď sa armádny vrtuľník zrútil počas cvičného letu.
V provincii Isfahán sa nachádza významná iránska letecká základňa, ako aj jadrová elektráreň, ktorú vlani v júni zasiahli Spojené štáty, pripomína AP.
Ide už o druhú leteckú haváriu v krajine za menej ako týždeň. Vo štvrtok sa v blízkosti mesta Hamedan na západe Iránu zrútilo stíhacie lietadlo typu F-4. K nehode, pri ktorej zahynul jeden z pilotov, došlo počas nočného cvičenia, uviedla iránska štátna televízia.
Západné sankcie významne obmedzili dodávky náhradných dielov pre lietadlá a vrtuľníky a krajina sa tak spolieha na zastaranú flotilu. Opakované havárie sa týkajú najmä strojov zakúpených ešte pred islamskou revolúciou v roku 1979, píše Reuters.
