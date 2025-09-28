< sekcia Zahraničie
V provincii Kuej-čou otvorili pre dopravu najvyšší most na svete
Celková dĺžka konštrukcie je 2890 metrov.
Autor TASR
Kuej-jang/Peking 28. septembra (TASR) — V hornatej provincii Kuej-čou ležiacej na juhozápade Číny otvorili v nedeľu pre dopravu najvyšší most na svete nazvaný Huajiang Grand Canyon. Mostovku delí od koryta rieky Pej-pchan vzdialenosť 625 metrov, čo sa zhruba rovná výške Šanghajskej veže (632 metrov), najvyššieho mrakodrapu v Číne. Informovala o tom agentúra Sin-chua.
Vzdialenosť medzi dvoma piliermi tohto visutého mosta dosahuje 1420 metrov. Celková dĺžka konštrukcie je 2890 metrov. Most skráti čas na prekonanie rokliny Chua-ťiang z približne dvoch hodín na niekoľko minút.
Realizácia tohto megaprojektu sa začala 18. januára 2022 a trvala tri roky. Podľa správ čínskych štátnych médií náklady presiahli dve miliardy jüanov (približne 240 miliónov eur).
Na čínskom území sa nachádza 18 z 20 najvyšších mostov na svete. Bývalý najvyšší most sveta Pej-pchan-ťiang otvorený v roku 2016 preklenuje takisto rieku Pej-pchan a má vertikálnu výšku 565,4 metra.
Výstavba takýchto rozsiahlych infraštruktúrnych projektov sa považuje za kontroverznú pre vysoké náklady, píše agentúra DPA. Niektoré čínske provincie sú totiž značne zadlžené, čo čoraz viac spomaľuje hospodársky rast krajiny.
Práve provincia Kuej-čou je jednou z najmenej rozvinutých. Nachádza sa tam takmer polovica zo 100 najvyšších mostov na svete, pripomenula Sin-chua.
