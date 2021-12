V Číne pre demografickú krízu ponúkajú rodinám s deťmi výhodné pôžičky

Peking 23. decembra (TASR) - Pôžičky až do výšky 200.000 jüanov (približne 27.000 eur) ponúkajú v provincii Ťi-lin na severovýchode Číny manželským párom, ktoré majú deti. Ťi-lin sa tak pripája k ďalším provinciám, ktoré v snahe vyrovnať sa s úbytkom obyvateľstva zavádzajú finančné stimuly. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Podľa samosprávy v provincii Ťi-lin budú môcť niektoré malé podniky založené manželskými pármi s dvoma alebo tromi deťmi taktiež využívať rôzne výnimky vrátane daňových úľav.



Úrady v Ťi-line ďalej oznámili, že predĺžia trvanie platenej materskej dovolenky z 98 na 180 dní a rodičovskú dovolenku mužov z 15 na 25 dní.



Demografická kríza v Číne je obzvlášť výrazná v troch severovýchodných provinciách – v Ťi-line, Liao-ningu a Chej-lung-ťiangu –, z ktorých mnoho ľudí dochádza za prácou do iných provincií, zatiaľ čo tamojšie páry odkladajú sobáše alebo plány na založenie rodiny. V porovnaní s rokom 2010 klesla v roku 2020 populácia regiónu o 10,3 percenta. V Ťi-line zaznamenali ta toto obdobie populačný prepad na úrovni o 12,7 percenta.



Ústredná vláda v Pekingu povzbudzuje provincie, aby riešili demografické problémy. Čína totiž v máji oznámila, že manželským párom umožní mať až tri deti namiesto dvoch. Rozhodnutie prišlo po výsledkoch vlaňajšieho sčítania ľudu, podľa ktorých čínska populácia rástla v poslednom desaťročí najpomalším tempom od 50. rokov minulého storočia. Zvýšili sa tak obavy, že obyvateľstvo zostarne ešte predtým, než krajina dosiahne očakávanú úroveň blahobytu. Výsledky sčítania tiež vyvolali kritiku, podľa ktorej úrady čakali príliš dlho, kým zareagovali na klesajúcu mieru pôrodnosti, píše Reuters.



Nedávno zverejnené údaje tiež ukázali, že Čína v roku 2020 zaznamenala mieru pôrodnosti na úrovni 1,3 dieťaťa na jednu ženu, čo je na rovnakej úrovni ako v Taliansku či Japonsku – krajinách so starnúcou populáciou.