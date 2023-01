V prvom kole prezidentských volieb v ČR zatiaľ vedie Andrej Babiš

Praha 14. januára (TASR) - Po sčítaní približne 35 percent hlasov zatiaľ v prvom kole českých prezidentských volieb vedie Andrej Babiš so ziskom necelých 39 percent hlasov. Do druhého kola by spolu s Babišom podľa predbežných výsledkov postúpil Petr Pavel, ktorý zatiaľ získal okolo 31,5 percenta hlasov, informuje TASR podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnila spravodajská televízia ČT24.



Na treťom mieste je zatiaľ Danuše Nerudová s približne 13,5 percentami hlasov. Týchto troch kandidátov favorizovali aj predvolebné prieskumy.



Pavel Fischer má zatiaľ vyše šesť percent hlasov. Jaroslav Bašta získal zatiaľ necelých päť percent. Marek Hilšer a Karel Diviš majú menej ako tri percentá hlasov. Okolo pol percenta zatiaľ získal Tomáš Zima.



Volebná účasť dosiahla zrejme okolo 67 percent, uvádza ČT 24.



Občania Českej republiky si mohli v piatok a v sobotu voliť v prvom kole volieb nového prezidenta alebo prezidentku. Volebné miestnosti sa zatvorili o 14.00 h. Svoj hlas mohlo odovzdať 8,3 milióna oprávnených voličov, o ktorých priazeň sa uchádzali ôsmi prezidentskí kandidáti.



Ak žiaden kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu platných hlasov, 27. a 28. januára sa uskutoční druhé kolo volieb.