V prvom kole prezidentských volieb v Moldavsku zvíťazila Sanduová

Kišiňov 2. novembra (TASR) - Úradujúci proruský prezident Igor Dodon a proeurópska expremiérka Maia Sanduová sa stretnú v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 15. novembra. Vyplýva to z výsledkov nedeľňajšieho prvého kola zverejnených ústrednou volebnou komisiou po sčítaní takmer všetkých (viac ako 99 percent) odovzdaných hlasov. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Stredopravicová kandidátka Sanduová, ktorá bola premiérkou od júna do novembra 2019, získala takmer 36-percentnú podporu, kým socialistu Dodona podporilo takmer 33 percent voličov.



Sanduová kandidovala na funkciu hlavy štátu aj pred štyrmi rokmi, no porazil ju práve Dodon.



Bývalá sovietska republika Moldavsko s 3,5 miliónmi obyvateľov prešla v posledných rokoch niekoľkými politickými krízami. Krajina je rozdelená medzi prívržencov Európskej únie a tých, ktorí preferujú užšie vzťahy s Ruskom. Moldavsko patrí k najchudobnejším krajinám v Európe.



Moldavské prezidentské voľby pozorne sledovali aj v Rusku. Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril nádej, že ich víťazom sa stane opäť Igor Dodon.



Počas predvolebnej kampane 45-ročný Dodon sľúbil, že bude udržiavať úzke vzťahy s Ruskom, ktoré označil za "strategického partnera", a vyslovil sa za to, aby sa v moldavských školách zaviedla povinná výučba ruštiny.



Sanduová (48) počas predvolebnej kampane sľubovala, že posunie krajinu vpred na ceste k integrácii do EÚ.