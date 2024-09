V prvom polroku bolo v EÚ, Švajčiarsku a Nórsku menej žiadostí o azyl

Valletta 16. septembra (TASR) - Počet žiadateľov o azyl v Európskej únii, Nórsku a Švajčiarsku za prvú polovicu tohto roka mierne klesol. Stále je ich však viac ako pol milióna, vyplýva z údajov zverejnených v pondelok Agentúrou EÚ pre azyl (EUAA). TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Od januára do konca júna zaznamenala EUAA so sídlom na Malte celkovo 513.000 nových žiadostí. V porovnaní s prvým polrokom 2023 je to o 6000 menej.



Najviac žiadostí (124.000) bolo opäť v Nemecku, čo je takmer štvrtina z celkového počtu. EUAA však uviedla, že nemecké orgány dostali asi o 30.000 žiadostí menej ako v rovnakom období minulého roka. V druhom Španielsku evidovali približne 88.000 žiadostí (zhruba rovnako ako v roku 2023) a v Taliansku 85.000 žiadostí (nárast približne o jednu tretinu).



Agentúra očakáva, že do konca roka bude v celom regióne podaných viac ako milión žiadostí. Približne 71.000 žiadateľov o azyl prišlo z vojnou zmietanej Sýrie (ročný nárast sedem percent). Za nimi nasledovalo 45.000 Afgancov.



Z Venezuely požiadalo o azyl 37.000 ľudí, z toho takmer všetci v Španielsku. V týchto údajoch nie je zahrnutých približne 4,5 milióna ľudí z Ukrajiny, ktorí získali dočasnú ochranu po začiatku ruskej invázie vo februári 2022, upozorňuje EUAA.