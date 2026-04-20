V prvom štvrťroku v SR jazdilo vyše 29.000 elektromobilov
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Po slovenských cestách jazdí už viac ako 29.000 batériových elektromobilov, pričom až dve tretiny registrácií tvoria individuálne dovozy zo zahraničia. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA), ktorá poukázala aj na zrýchľujúci sa rast trhu, no zároveň na jeho zaostávanie za Európou.
K 31. marcu 2026 evidovalo Slovensko celkovo 29.108 vozidiel s čisto batériovým pohonom naprieč všetkými kategóriami. Len v segmente osobných áut ich bolo 27.101, pričom v prvom štvrťroku pribudlo 2651 nových registrácií. Z toho však iba 913 tvorili nové vozidlá predané na Slovensku, zvyšných 1738 áut si motoristi individuálne doviezli zo zahraničia.
„Medziročne narástli oba spôsoby obstarania, čo nasvedčuje zvýšenému záujmu o elektromobily zo strany kupujúcich,“ uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský. Zároveň upozornil, že Slovensko napriek rastu zostáva na chvoste Európy. „Systémová podpora zo strany vlády je stále skôr v rovine deklarácií, no prechod k elektromobilite sa postupne zrýchľuje aj u nás,“ dodal.
Slovensko v adopcii elektromobility zaostáva za európskym trendom. Kým na vybraných európskych trhoch dosiahol podiel elektromobilov v marci 22 % zo všetkých nových registrácií, na Slovensku to bolo len 4,9 %. Nižšie čísla evidujeme aj v porovnaní s Českom (6,4 %) či Poľskom (5,9 %).
Pohľad len na nové predaje by však podľa dátového analytika SEVA Martina Jeleneka skresľovala realitu trhu. „Ak by sme sledovali iba nové predaje, videli by sme len tretinu celkového trhu. Slováci výrazne využívajú individuálny dovoz a jazdené vozidlá, čo je trend, ktorý je v niektorých vyspelých krajinách opačný,“ vysvetlil.
Výrazný rast zaznamenáva aj segment elektrických dodávok. V prvom kvartáli ich pribudlo 287, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 150 %. Celkovo ich po slovenských cestách jazdí 1840 a čoraz častejšie sa uplatňujú vo firemnej logistike či kuriérnych službách. Práve firmy pritom dominujú nákupu nových elektromobilov. Z nových registrácií osobných vozidiel v prvom štvrťroku pripadlo až 82 % na právnické osoby.
Z pohľadu značiek dominuje individuálnemu dovozu Tesla s takmer 30 % podielom. Pri nových vozidlách predaných na Slovensku vedie Škoda, pričom model Elroq bol najregistrovanejším elektromobilom počas celého prvého štvrťroka.
Elektromobilita v Európe podľa SEVA naberá na význame nielen z ekologického, ale aj geopolitického hľadiska. Rast cien energií a závislosť od dovozu ropy zvyšujú tlak na jej rýchlejší rozvoj, čo sa odráža aj na dynamickom raste registrácií v zahraničí.
