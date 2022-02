V prvý deň ruskej invázie prišlo do Rumunska takmer 11.000 Ukrajincov

Bukurešť 25. februára (TASR) - Celkovo 10.624 Ukrajincov vstúpilo vo štvrtok do Rumunska cez jeho šesť hraničných priechodov po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Uviedol to v piatok rumunský minister vnútra Lucian Bode, informovala agentúra Reuters.



Bode spresnil, že 3660 občanov Ukrajiny len prechádzalo územím Rumunska na ceste do Bulharska či Maďarska. V krajine sa podľa ministra v súčasnosti nachádza zhruba 7000 Ukrajincov. Doteraz len 11 z nich požiadalo o politický azyl. Ostatní môžu legálne zostať v krajine až 90 dní bez toho, aby tak museli urobiť.



Hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) počas brífingu v Ženeve uviedol, že svoje domovy muselo v dôsledku ruskej invázie opustiť najmenej 100.000 Ukrajincov, pričom niekoľko tisíc z nich už prešlo do susedných krajín.