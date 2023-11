V púštnom Turkménsku vysadili 472.000 stromov

Ašchabad 6. novembra (TASR) - Turkménsko v rámci celoštátnej "zelenej kampane" vysadilo takmer pol milióna stromov za deň. Oznámilo to v pondelok, TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Vládny ruskojazyčný denník Neutrálny Turkmenistan informoval, že v rámci "zelenej kampane" občania za jediný deň vysadili viac ako 472.000 ihličnatých, listnatých a ovocných stromov.



"V tento deň sa celá krajina vydala na ekologickú kampaň s cieľom zvýšiť zelené bohatstvo krajiny," uviedol denník.



Úrady tvrdia, že v krajine sa za uplynulých niekoľko rokov vysadilo približne 145 miliónov stromov, ale tieto informácie nie je možné overiť.



Podľa Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Turkménsku je "extrémne vysoký" nedostatok vody. Ročný úhrn zrážok je miestami nižší ako 100 milimetrov a tri štvrtiny územia pokrývajú čierne piesky púšte Karakum.



Jeden z najväčších zavlažovacích projektov na svete, 1400 kilometrov dlhý kanál, privádza vodu cez púšť do hlavného mesta Ašchabad a zásobuje dôležité bavlníkové polia.



Turkménsky prezident Serdar Berdymuchamedov od nástupu k moci v minulom roku zintenzívnil kampaň na sebapropagáciu a propagáciu svojho otca, exprezidenta Gurbangulyho Berdymuchamedova. V celej krajine je preto množstvo ich portrétov, bilbordov, sôch a pomníkov.



Turkménsko je jednou z najuzavretejších krajín na svete, kde je zakázaná opozícia a vláda prísne kontroluje všetky sféry verejného života.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) so sídlom v Paríži zaraďuje Turkménsko na 176. miesto zo 180 v rebríčku slobody tlače. Americká mimovládna organizácia Freedom House (FH) označila túto krajinu za "represívny autoritársky štát, v ktorom sú politické práva a občianske slobody takmer úplne popreté".