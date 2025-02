V. Putin: Rusko by malo urýchliť plány na ťažbu lítia

Moskva 23. februára (TASR) - Rusko by malo urýchliť plány na ťažbu lítia, kľúčového kovu na produkciu vysokokapacitných batérií, ako aj na ťažbu ďalších kritických surovín. Uviedol to koncom tohto týždňa ruský prezident Vladimir Putin. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rezervy lítia v Rusku dosahujú podľa odhadov Geologickej služby Spojených štátov (USGS) z minulého roka jeden milión ton. Rusko ich odhaduje na ešte vyššej úrovni. Napriek tomu bola krajina v minulých rokoch vysoko závislá od dovozu lítia zo zahraničia, pričom po invázii Moskvy na Ukrajinu pred tromi rokmi západné sankcie tento dovoz výrazne skomplikovali. To prinútilo Rusko začať riešiť vlastnú produkciu.



"Lítium ešte stále neťažíme. Ako však potom zabezpečíme rozvoj našej ekonomiky? Mohli sme to urobiť už pred 10 či 15 rokmi," povedal Putin na konferencii o pokročilých technológiách v Moskve.



Rusko odhaduje, že do roku 2030 prestane byť závislé od dovozu lítia a ďalších kľúčových kovov. Na jednej strane má vlastné zásoby, na druhej ruské sily získali podľa médií kontrolu už nad dvomi veľkými ložiskami na východe Ukrajiny.



Pozornosť sveta sa na otázku zásob kritických surovín upriamila po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že chce s Ukrajinou uzatvoriť dohodu, ktorá by USA poskytla nerastné suroviny v hodnote 500 miliárd dolárov (477,8 miliardy eur). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však minulý týždeň dohodu zablokoval, pretože neposkytovala dostatočné "bezpečnostné záruky". Najnovšie, na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) v sobotu (22. 2.) Trump vyhlásil, že Spojené štáty sú blízko k uzavretiu dohody o nerastných surovinách s Ukrajinou.



Putin na moskovskej konferencii povedal, že Rusko by malo pracovať na rozvoji vlastných ložísk, a to nielen lítia, ale všetkých kritických surovín, vrátane prvkov vzácnych zemín. Tie sú kľúčové vo viacerých odvetviach, napríklad pri výrobe elektrických áut, spotrebnej elektroniky, zdravotníckych prístrojov, veterných turbín či v oblasti zbrojárskej techniky.



(1 EUR = 1,0465 USD)