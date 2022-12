V. Putin: Rusko môže v reakcii na cenový strop znížiť produkciu ropy

Moskva 9. decembra (TASR) - Rusko by mohlo zredukovať svoju produkciu ropy ako odpoveď na "stupídny" cenový strop zo strany západných štátov. Povedal to v piatok ruský prezident Vladimir Putin, ktorý zároveň zopakoval, že Rusko nebude predávať ropu štátom, ktoré tento strop budú uplatňovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európska únia, skupina krajín G7 a Austrália sa minulý týždeň dohodli na zavedení cenového stropu na ruskú ropu dodávanú po mori na úrovni 60 USD (56,82 eura) za barel (159 litrov). "Čo sa týka našej reakcie, už som povedal, že jednoducho nebudeme predávať ropu štátom, ktoré budú toto rozhodnutie uplatňovať," povedal Putin novinárom na tlačovej konferencii v kirgizskom hlavnom meste Biškek, kde sa koná samit Eurázijskej hospodárskej únie (EEU).



"V prípade, že to bude potrebné, budeme uvažovať aj o možnom znížení produkcie," dodal. Rusko je pritom po Saudskej Arábii druhým najväčším vývozcom ropy na svete. Putin však zároveň povedal, že Rusko má dohodu o produkcii s ďalšími štátmi zoskupenia OPEC+, takže takýto drastický krok je stále iba možnosť.



"Uvažujeme nad tým, zatiaľ žiadne rozhodnutie nepadlo. Konkrétne kroky budú uvedené v prezidentskom dekréte, ktorý bude zverejnený v najbližších dňoch," dodal ruský prezident.



Západ podľa Putina zavedením cenového stropu ruskými financiami príliš nezatrasie, keďže strop na úrovni 60 USD/barel zhruba korešponduje s cenou, za ktorú Rusko svoju ropu aj predáva. Cena ropnej zmesi Urals sa v piatok podľa údajov agentúry Reuters pohybovala okolo 53 USD za barel.



Šéf Kremľa zároveň dodal, že cenový strop môže viesť ku kolapsu ropného priemyslu a v dôsledku toho k prudkému rastu cien ropy. "Toto povedie ku kolapsu samotného priemyslu, pretože spotrebitelia budú vždy trvať na nižšej cene. Už teraz sú však investície v tomto sektore nízke a ak budeme načúvať iba spotrebiteľom, potom klesne objem investícií na nulu. V určitej fáze povedie toto všetko ku katastrofálnemu rastu cien a kolapsu energetického sektora. Je to stupídny a nedomyslený návrh," dodal Putin.



(1 EUR = 1,0559 USD)