V Québecu chcú ako v prvej provincii Kanady zaviesť očkovacie preukazy

Montreal 5. augusta (TASR) - V kanadskej provincii Québec čoskoro predstavia "očkovacie pasy", oznámila vo štvrtok tamojšia vláda. Québec sa tak stal prvou provinciou Kanady, ktorá predstavila podobné opatrenie, informovala agentúra AFP.



"Základnou myšlienkou, ktorá viedla k týmto očkovacím pasom, je, že ľudia, ktorí si dali tú námahu a nechali sa zaočkovať oboma dávkami (vakcíny), by mali byť schopní žiť čiastočne normálnym životom," uviedol quebecký premiér Francois Legault.



Legault zároveň uviedol, že ďalšie detaily ohľadom používania pasov zverejnia v nasledujúcich dňoch, spomenul však, že budú potrebné pre vstup do prevádzok, ktoré neponúkajú životu nevyhnutné služby, ako napríklad do reštaurácií. Zatiaľ nie je ani známe, kedy vstúpi toto opatrenie do platnosti.



Kanadský premiér Justin Trudeau podporil zavedenie tohto opatrenia v Québecu.



"Plne podporujem iniciatívu pána Legaulta a quebeckej vlády," uviedol Trudeau, ktorý zároveň poznamenal, že zvažuje možnosť zavedenia povinnej vakcinácie pre všetkých federálnych zamestnancov, uvádza AFP.



V Québecu podali najmenej prvú dávku vakcíny už 83 percentám miestnych obyvateľov, 67 percent je pritom už plne zaočkovaných.



V provincii však v stredu zaznamenali 305 nových prípadov nákazy za posledných 24 hodín, čo je takmer 100-percentný nárast oproti predchádzajúcim dňom. Podľa Legaulta to znamená, že sa v provincii začala štvrtá vlna pandémie. Zároveň však vylúčil, že by sa tam v budúcnosti chystali zaviesť ďalší lockdown.



Podobné opatrenie zaviedli v utorok v americkej metropole New York, kde budú obyvatelia čoskoro potrebovať potvrdenie o absolvovaní očkovania proti koronavírusu, aby sa mohli zúčastniť aktivít v interiéroch niektorých prevádzok, akými sú napríklad reštaurácie alebo posilňovne. New York sa tak stal prvou americkou metropolou, ktorá zaviedla podobné opatrenie.