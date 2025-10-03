Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Zahraničie

V rafinérii neďaleko Los Angeles vypukol rozsiahly požiar

.
Požiar v rafinérii spoločnosti Chevron v americkom meste El Segundo 2. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Bezprostredne nebola zrejmá jeho príčina a či niekto utrpel zranenia.

Autor TASR
Washington 3. októbra (TASR) - V rafinérii spoločnosti Chevron v americkom meste El Segundo 24 kilometrov od Los Angeles vypukol vo štvrtok v noci rozsiahly požiar. Bezprostredne nebola zrejmá jeho príčina a či niekto utrpel zranenia. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Kancelária guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma na platforme X potvrdila, že v rafinérii horí. „Naša kancelária v reálnom čase koordinuje s miestnymi a štátnymi orgánmi ochranu okolitej komunity a zabezpečenie verejnej bezpečnosti,“ vyhlásila.

Spoločnosť Chevron na žiadosť o komentár nereagovala. Miestna polícia a hasiči situáciu odmietli komentovať.

Starostka Los Angeles Karen Bassová v príspevku na X uviedla, že požiar nemal vplyv na medzinárodné letisko LAX v meste. „LAFD (Hasičský zbor Los Angeles) je pripravený pomôcť s akoukoľvek žiadosťou o vzájomnú pomoc,“ uviedla.

Denník The Los Angeles Times informoval, že obyvatelia hlásili výbuch okolo 21.30 h miestneho času (piatok 06.30 h SELČ) a spozorovali veľké plamene a dym. O necelú hodinu neskôr členka správnej rady okresu Los Angeles Holly Mitchellová pre televíziu KCAL potvrdila, že požiar bol z veľkej časti pod kontrolou.

Starosta El Segunda Chris Pimentel televízii KCAL povedal, že požiar sa nerozšíril mimo areál rafinérie a nájdení boli všetci zamestnanci, dodáva The Los Angeles Times.

Plocha rafinérie je približne 3,9 štvorcového kilometra a má viac ako 1770 kilometrov potrubí, uvádza AP podľa webovej stránky spoločnosti. V prevádzke je od roku 1911.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite