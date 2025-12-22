Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V rakúskej obci Deutsch Jahrndorf vylúpili banku

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Viedeň 22. decembra (TASR) - V pondelok na obed bola vylúpená pobočka banky v rakúskej obci Deutsch Jahrndorf (okres Neusiedl am See) v blízkosti slovenských hraníc. Podľa agentúry APA sa neznámy muž vyhrážal zamestnancom zbraňou a požadoval od nich hotovosť, píše TASR.

Ako informovalo riaditeľstvo štátnej polície v spolkovej krajine Burgenland, približne o 11.56 h vošiel do budovy banky zatiaľ neidentifikovaný muž a požadoval peniaze. Druhá osoba na neho čakala v aute a obaja následne utiekli. Pri lúpeži nebol nikto zranený, nie je známa ani suma ukradnutých peňazí. Rakúska polícia po páchateľoch pátra.
