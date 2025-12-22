< sekcia Zahraničie
V rakúskej obci Deutsch Jahrndorf vylúpili banku
Autor TASR
Viedeň 22. decembra (TASR) - V pondelok na obed bola vylúpená pobočka banky v rakúskej obci Deutsch Jahrndorf (okres Neusiedl am See) v blízkosti slovenských hraníc. Podľa agentúry APA sa neznámy muž vyhrážal zamestnancom zbraňou a požadoval od nich hotovosť, píše TASR.
