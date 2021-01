V rakúskom lyžiarskom stredisku porušilo opatrenia 96 cudzincov

Viedeň 30. januára (TASR) - Rakúska polícia odhalila v lyžiarskom stredisku St. Anton am Arlberg celkovo 96 cudzincov z celej Európy, ktorí porušili pandemické nariadenia týkajúce sa vstupu do krajiny a celoštátneho lockdownu. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.



Starosta obce v Tirolsku, patriacej k popredným lyžiarskym strediskám v Rakúsku, tento týždeň uviedol, že do St. Antonu prišli v poslednom čase desiatky mladých turistov z európskych krajín, ktorí obišli lockdownové opatrenia stanovujúce, že lyžiarske vleky môžu zostať otvorené, avšak hotely sú pre turistov uzavreté.



"Skontrolovaní a pokutovaní boli okrem iných Briti, Dáni, Švédi, Rumuni, Nemci, Austrálčania, Íri a Poliaci," oznámila tirolská polícia po kontrolnej akcii, ktorú v piatok večer vykonali jej príslušníci. Dodala, že za porušenie nariadení hrozia pokuty do výšky 2180 eur.



Takmer deväťmiliónové Rakúsko zaznamenalo od začiatku pandémie 413.208 prípadov nákazy koronavírusom a 7703 súvisiacich úmrtí. Počty nových prípadov od novembrového vrcholu na úrovni vyše 9000 za deň klesli na terajších okolo 1400, znižujú sa však len pomaly.



V krajine platí od 26. decembra tretí celoštátny lockdown, pričom Rakúsko zavádzalo prísnejšie pravidlá vstupu na svoje územie, prevažne s cieľom odradiť od príchodu lyžiarov, píše Reuters.



Verejnosť však v uplynulých týždňoch opakovane prekvapili správy o medzerách v prijatých predpisoch, ktoré sa často týkajú práce alebo tréningov. Hoci "radoví" lyžiari nemôžu prenocovať v lyžiarskych strediskách, ohniská nákazy koronavírusom sa objavili na kurzoch pre inštruktorov lyžovania, ktoré zostali povolené pre návštevníkov z celej Európy.



Turistické ubytovanie je k dispozícii len pre obchodných cestujúcich a ako uviedol starosta obce St. Anton am Arlberg, Helmut Mall, noví prichádzajúci tam zahlásili pobyt na miestnych adresách s tvrdením, že si hľadajú prácu, aj keď voľné miesta nie sú.