V Rakúsku chýbajú oficiálne údaje o počte nakazených za dva dni

Viedeň 22. januára (TASR) – V Rakúsku nemajú za uplynulé dva dni k dispozícii oficiálne údaje o počte pozitívnych výsledkov testov na koronavírus. K dispozícii sú len hrubé dáta z registračného systému EMS, podľa ktorých bolo za uplynulých 24 hodín (do soboty 08.00 h) hlásených 28.175 nových prípadov nákazy. Tieto údaje však nie sú očistené o viacnásobne hlásené prípady a ďalšie chyby, uviedla agentúra APA.



Oficiálne údaje z ministerstiev vnútra a zdravotníctva boli naposledy zverejnené v stredu, keď bol zaznamenaný rekordný počet 27.677 nakazených. Predpokladá sa, že hranica 20.000 nakazených bola prekročená aj vo štvrtok a piatok. Nápravu, na ktorej sa pracuje, podľa ministerstva zdravotníctva sťažuje skutočnosť, že systém EMS spracúva vysoký počet nových prípadov infekcie.



Potvrdené je zatiaľ len to, že podľa údajov Agentúry pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES) sedemdňová incidencia (nové infekcie za uplynulých sedem dní na 100.000 obyvateľov) vo všetkých spolkových krajinách Rakúska prekročila hranicu 1000. Incidencia je najvyššia v Tirolsku (2606), Salzbursku (2488) a Viedni (2219), najnižšia je v Štajersku (1023) a Burgenlande (1064); v celom Rakúsku je na úrovni 1674 (údaj k piatkovej 14.00 h).



Tieto údaje podľa APA jednoznačne ukazujú rýchle šírenie vysoko nákazlivého koronavírusového variantu omikron. Pred troma týždňami, keď omikron začal vytláčať variant delta, bola sedemdňová incidencia v celom Rakúsku 224 — odvtedy vzrástla o 646 percent.



Čoraz viac sa to prejavuje aj na stave v nemocniciach — nie však na jednotkách intenzívnej starostlivosti, kde od Vianoc počet pacientov s ochorením COVID-19 klesol o polovicu a v poslednom čase sa ustálil na okolo 200. Naopak, pacientov s covidom začalo výraznejšie pribúdať na bežných oddeleniach. Podľa najnovších údajov AGES bolo hospitalizovaných 904 pacientov s menej závažným priebehom covidu, čo predstavuje nárast o viac ako 200 za týždeň.