Rakúsko spúšťa COVID semafor: Tieto mestá sú v žltej zóne

Viedeň 4. septembra (TASR) - V Rakúsku v piatok spustili takzvaný semaforový systém, upozorňujúci na stav šírenia nákazy novým druhom koronavírusu. Z dôvodu zvýšeného rizika infikovania bol do žltej zóny zaradený okres Kufstein v spolkovej krajine Tirolsko, ako aj mestá Viedeň, Linz a Graz. Informovala o tom agentúra APA.



Žltá farba znamená stredne vysoké riziko nákazy. Je s ňou spojené rozšírenie povinnosti nosiť rúška v obchodoch, gastronomických prevádzkach a na rôznych podujatiach. V školách budú rúška povinné všade okrem tried — počas vyučovania ich žiaci na tvári mať nemusia.



Semaforový systém výstrah upozorňujúci na situáciu šírenia nákazy má štyri stupne. Zelená farba predstavuje nízke riziko nákazy, žltá stredné, oranžová vysoké a červená veľmi vysoké.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v tejto súvislosti uviedol, že tento systém poskytne obyvateľstvu dobrý prehľad o vývoji pandémie na regionálnej úrovni. V budúcnosti budú informácie o aktuálnom vývoji v regiónoch zverejňované na týždennej báze, a keď to bude nutné, aj častejšie.



V Rakúsku pribudlo vo štvrtok 357 nových potvrdených prípadov nákazy, 342 ľudí sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo. Ide o mierny pokles v počte nakazených v porovnaní s údajmi z predchádzajúceho dňa, keď hlásili 403 infikovaných.



Od začiatku pandémie v Rakúsku sa novým druhom koronavírusu nakazilo 28.729 osôb; aktuálne je evidovaných 3481 aktívnych prípadov.