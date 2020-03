V Rakúsku evidujú 1843 nakazených koronavírusom

Viedeň 19. marca (TASR) – Počet ľudí nakazených novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 sa v Rakúsku k štvrtkovému ránu zvýšil na 1843. Najvyšší počet infikovaných má naďalej spolková krajina Tirolsko. Informovala o tom verejnoprávna stanica ORF s odvolaním sa na rakúske ministerstvo zdravotníctva.



Včera popoludní evidovali v Rakúsku 1646 nakazených.



Zo zahraničia bolo v stredu z dôvodu pandémie koronavírusu do vlasti prevezených približne 750 Rakúšanov zo šiestich destinácií. Zhruba 600 priletelo z ostrovov Gran Canaria a Tenerife a z Egypta, oznámil minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg.



Ďalších 150 turistov sa vrátilo z Amsterdamu, Moskvy a Kyjeva. Už predtým pricestovali do krajiny rakúski občania z Maroka. Doteraz sa tak do vlasti vrátilo viac ako 1300 ľudí.



Ministerstvo zároveň varovalo, že v krátkom čase sa pozastavia priame lety z Turecka, a preto vyzval svojich občanov, aby z krajiny urýchlene odcestovali. V zahraničí sa nachádzalo až 47 000 Rakúšanov, a to v 100 krajinách sveta.



Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober vo včerajšej relácii rakúskeho rozhlasu Zeit im Bild uviedol, že v rámci ďalších opatrení sa zrejme zatvoria aj parky a detské ihriská.



Od dnes sú zatvorené aj termálne kúpele a rehabilitačné zariadenia. Minister zároveň uviedol, že opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu budú platiť zrejme nie týždne, ale mesiace.