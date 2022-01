V Rakúsku i Nemecku sa konali protesty proti pandemickým opatreniam

Na snímke protesty vo Viedni v Rakúsku 8. januára 2022. Foto: TASR/AP

Viedeň/Berlín 8. januára (TASR) - V hlavnom meste Rakúska Viedeň protestovali v sobotu opätovne desaťtisíce odporcov protipandemických opatrení. Protestné akcie proti obmedzeniam, ktoré zaviedla vláda v boji proti koronavírusu, sa konali i v mnohých nemeckých mestách vrátane Berlína či Hamburgu. Informovali o tom agentúra APA a DPA.Vo Viedni sa účastníci protestu zhromaždili popoludní na Námestí hrdinov a priľahlom Námestí Márie Terézie. Demonštrácia prebiehala prevažne pokojne, avšak neskôr došlo i k viacerým zatknutiam. Okolo 15.00 h sa začal pochod demonštrantov, avšak krátko na to ho polícia pri budove viedenskej opery zastavila. Musela totiž skontrolovať viacerých ľudí v predných radoch, u ktorých spozorovala, že majú pyrotechniku a ďalšie nebezpečné predmety. Niekoľkí demonštranti sa pokúsili násilne preraziť bariéry, na čo policajti reagovali paprikovým sprejom. Okolo 15.30 h polícia na Twitteri napísala, že sprievod demonštrantov sa opäť pohol.Protestujúci mali pri sebe transparenty so zvyčajnými heslami týkajúcimi sa napríklad plánovaného povinného očkovania proti koronavírusu a upozorňovali na seba zvukom kravských zvoncov, klaksónov a píšťaliek. Polícia odhadla počet účastníkov na 40.000. V centre Viedne došlo i počas tejto soboty pre protesty k dočasným obmedzeniam dopravy. V nasadení bolo okolo 1000 policajtov z Viedne i iných spolkových krajín Rakúska.Proti politike zameranej na boj proti covidu protestovalo v nemeckom meste Hamburg v sobotu okolo 16.000 ľudí. Hoci organizátori účastníkov vyzývali megafónom, aby dodržiavali odstup a nasadili si rúška, mnohí to odmietali. Polícia na Twitteri uviedla, že jeden z demonštrantov mal na oblečení pripnutú Dávidovu hviezdu s nápisom "nezaočkovaný". Voči tejto osobe spustila polícia vyšetrovanie pre podozrenie z podnecovania k nenávisti.Desiatky osôb na autách i bicykloch prišli na pokojný protest v hlavnom meste Berlín. Podľa polície sa na demonštrácii zúčastnilo celkovo zhruba 150 ľudí vrátane viac ako 100 vozidiel a 20 bicyklov.V severonemeckom meste Schwerin demonštrovalo na pochode za zvukov bubnov a trúbok približne 1600 ľudí. Na čele sprievodu niesli transparent s nápisom "Rodičia a starí rodičia hovoria !!!NIE!!! očkovaniu detí proti covidu!"Okolo 2500 ľudí sa zhromaždilo v meste Minden v Severnom Porýní-Vestfálsku na protidemonštrácii voči stúpencom hnutia Querdenken (Nekonvenčné myslenie), ktorého členmi sú popierači covidu, krajne pravicoví aktivisti a antivaxeri. Jeden z demonštrantom niesol plagát s nápisom "Áno slobode názoru a súdržnosti; rozhodné nie nenávisti, hrozbám a násiliu".Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach pre noviny Welt am Sonntag poznamenal, že popierači covidu a odporcovia očkovania predstavujú "". "," uviedol.