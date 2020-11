ŠTÚDIA: V Rakúsku je veľa neodhalených prípadov nákazy koronavírusom

Viedeň 26. novembra (TASR) - V Rakúsku bolo v polovici novembra novým druhom koronavírusu nakazených asi 3,1 percenta obyvateľov nad 16 rokov, teda oveľa viac, ako uvádzali oficiálne štatistiky. Ukázali to priebežné výsledky novej štúdie skúmajúcej mieru nákazy medzi obyvateľstvom, ktoré zverejnili vo štvrtok rakúsky štatistický úrad a ministerstvo školstva.



Zúčastnilo sa na nej 2263 ľudí, ktorí od 12. do 14. novembra absolvovali výter z nosohltanu. U 48 z nich mal následný test PCR pozitívny výsledok. Pozitívne testovaných bolo aj 24 ľudí, ktorí sa do štúdie prihlásili, ale ju neabsolvovali, keďže boli medzičasom v karanténe.



Prepočet ukázal, že v tom čase muselo byť v Rakúsku nakazených približne 228.000 ľudí (pri zarátaní štatistickej odchýlky ich bolo 166 000 - 295.000), prevalencia bola 2,2 až štyri percentá. Úrady pritom vtedy registrovali len okolo 103.000 nakazených, teda menej ako polovicu z celkového počtu predikovaného štúdiou. V porovnaní s predchádzajúcou takouto štúdiou z apríla a mája bol krátko pred druhým lockdownom zjavný výrazný vzostup šírenia nákazy, povedal generálny riaditeľ Statistik Austria Tobias Thomas.



Počas prvého lockdownu začiatkom apríla bolo v domácnostiach infikovaných maximálne 0,8 percenta osôb a na prelome apríla a mája ich bolo zhruba 0,1 percenta. "Relatívne vysoký odhadovaný počet neodhalených prípadov nám ukazuje, že nástroje, ako nadchádzajúce hromadné testovanie, sú nevyhnutné na prelomenie reťazcov infekcie a zastavenie šírenia pandémie," zdôraznil minister školstva Heinz Faßmann.



Rakúsko hlásilo vo štvrtok 5526 novoinfikovaných - najvyššie počty evidovalo Horné Rakúsko (1168), Viedeň (859) a Dolné Rakúsko (756), informuje denník Kurier. Od vypuknutia pandémie bolo v Rakúsku pozitívne testovaných 265.094 osôb, 2773 následkom ochorenia COVID-19 podľahlo a 196.342 sa vyliečilo. Hospitalizovaných je 4461 pacientov, z toho 705 leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Rakúska vláda minulý týždeň avizovala, že počas prvého decembrového víkendu sa uskutoční prvé hromadné testovanie, ktoré absolvujú učitelia i zamestnanci materských škôl. V dňoch 5. a 6. decembra, čiže po skončení tvrdého lockdownu, bude testovaných zhruba 200.000 osôb. V dňoch 7.a 8. decembra prebehne testovanie všetkých 40.000 policajtov. Krátko pred Vianocami sa bude konať plošné testovanie zvyšných obyvateľov Rakúska, pričom účasť na ňom je dobrovoľná.



Hromadné testovanie na koronavírus sa v metropole Viedeň bude konať v dňoch 2. - 13. decembra, oznámil vo štvrtok v rozhovore pre APA predstaviteľ viedenského zastupiteľstva pre sociálne záležitosti, zdravie a šport Peter Hacker. Ako uviedol, počíta s účasťou okolo 1,2 milióna ľudí. Testovanie prebehne v troch veľkých halách, kde zriadia 300 odberových miest. Na každom z nich chcú denne otestovať do 500 ľudí. Ide o 50-násobný nárast súčasných kapacít oproti testovaciemu miestu na štadióne Ernsta Happela, kde je dostupných šesť odberových miest.