V Rakúsku majú od štvrtka zákaz pristávať lietadlá z 18 krajín

Viedeň 16. júla (TASR) - V Rakúsku vstúpil o polnoci zo stredy na štvrtok do platnosti zákaz pristávania pre lietadlá z desiatich ďalších krajín. Cieľom opatrenia je zabrániť, aby sa do Rakúska rozšíril koronavírus z krajín, kde je momentálne zlá epidemiologická situácia. Informovala o tom agentúra APA.



Na zoznam, kde bolo doposiaľ osem štátov, tak pribudlo ďalších desať: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Egypt, Kosovo, Moldavsko, Rumunsko, Severné Macedónsko a Srbsko.



Pre všetky spomenuté krajiny však už predtým platilo varovanie pred vycestovaním, a to najvyšší šiesty stupeň. Rakúske ministerstvo zahraničných vecí explicitne varovalo pred cestovaním na západný Balkán alebo do Egypta a vyzývalo Rakúšanov, ktorí sa tam zdržiavali, aby sa vrátili do vlasti.



Ak by však ministerstvo muselo zorganizovať ich repatriáciu, turisti by si výraznú časť nákladov spojených s cestou do vlasti museli zaplatiť sami.



Už skôr zakázala Viedeň pristávanie letov z Bieloruska, Británie, Číny, Iránu, Portugalska, Ruska, Švédska a Ukrajiny. V týchto ôsmich krajinách je aktuálne zrejme menej než 500 Rakúšanov, ktorí sa zaregistrovali na stránkach ministerstva. Spoločne s menej než 450 Rakúšanmi, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v krajinách, ktoré na zoznam zakázaných pribudli od štvrtka, je ich tak v týchto oblastiach menej než 1000.



Nie je však isté, či tieto údaje zodpovedajú skutočným počtom: niektorí z cestujúcich sa totiž zaregistrovať nemuseli, alebo naopak, tí, čo sa zaregistrovali nakoniec pre zlú situáciu možno vôbec nevycestovali.