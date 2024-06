V Rakúsku museli po záplavách presunúť niekoľko volebných miestností

Viedeň 9. júna (TASR) - Niektoré volebné miestnosti v obci Deutschfeistritz v spolkovej krajine Štajersko na juhovýchode Rakúska boli v nedeľu nefunkčné z dôvodu lejakov a bleskových záplav, ktoré túto spolkovú krajiny zasiahli v sobotu večer. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA odvolávajúcej sa na rakúske médiá.



Tamojšie úrady však na situáciu rýchlo zareagovali a volebné miestnosti, ktorými nahradili tie zaplavené, promptne vytvorili na iných miestach. Obyvateľov o tomto presune informovali pomocou vývesných tabúľ, ale aj na sociálnych sieťach.



Podľa úradov sa neočakáva, že by tieto komplikácie mali mať dosah na priebeh volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa v nedeľu konajú v Rakúsku a zároveň vo väčšine členských krajín EÚ.



Štajersko zasiahli v sobotu večer lejaky. Vyvolali bleskové povodne, ktoré poškodili viacero domov a z ulíc strhávali autá. V nedeľu sa počasie zdanlivo na chvíľu upokojilo, meteorológovia však neskôr varovali pred možnými ďalšími búrkami očakávanými počas celého dňa, a to najmä v spolkovej krajine Tirolska.



V Rakúsku si v nedeľu volia 20 europoslancov. Voliť tam môžu osoby staršie ako 16 rokov, ktoré sú občanmi Rakúska či inej členskej krajiny EÚ. Prvé volebné miestnosti v krajine boli otvorené o 6.00 h, väčšina sa však otvorila až o 7.00 h či 8.00 h.



Voľby do EP sa začali vo štvrtok hlasovaním v Holandsku, pokračovali v piatok v Írsku a Česku, kde bolo možné voliť dva dni (piatok popoludní a v sobotu). V sobotu sa konali voľby v Lotyšsku, na Malte a na Slovensku, v Taliansku to bol prvý z dvoch volebných dní. V Estónsku mohli voliči svoj hlas odovzdať už od 3. júna.



Zvyšných 21 krajín EÚ vrátane Rakúska hlasuje v eurovoľbách v nedeľu, počas tzv. záverečného dňa. Europarlament informoval, že okolo 20.30 h SELČ zverejní celoeurópsky exit poll a po 23.00 h SELČ, keď sa zatvoria volebné miestnosti v Taliansku, aj prvé predbežné výsledky.