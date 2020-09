V Rakúsku našli v mraziarenskom kamióne desiatky migrantov

Viedeň 16. septembra (TASR) - Desiatky migrantov vrátane detí našli ukrytých v mraziarenskom kamióne, informovala v stredu rakúska polícia po tom, čo zatkla podozrivého člena siete pašerákov ľudí cez Európsku úniu. Správu priniesla tlačová agentúra AFP.



Prípad pripomenul tragédiu z augusta 2015, keď sa v zadnej časti mraziarenského vozidla, odstaveného a opusteného na krajnici pri rakúskej obci Parndorf neďaleko slovenských hraníc, našlo 71 rozkladajúcich sa tiel. Išlo o migrantov pochádzajúcich z Iraku, Sýrie a Afganistanu.



Migranti zomreli na udusenie v Maďarsku. Štyria prevádzači - Afganec a traja Bulhari - boli odsúdení a uväznení.



Rakúska polícia uviedla, že v novom prípade minulý týždeň zadržali 38 ľudí zo Sýrie, Iraku a Turecka vrátane šiestich maloletých. Polícia ich zachytila po zastavení vozidla pri ceste v spolkovej krajine Dolné Rakúsko.



Migranti povedali, že sa "báli, že počas cesty z Rumunska cez Maďarsko zomrú, a trpeli nedostatkom kyslíka". Polícia to napísala v oznámení, ale neuviedla, kam mraziarenský kamión smeroval.



Niekoľkým pasažierom - ktorí za cestu zaplatili od 6000 do 8000 eur - sa podarilo ujsť do blízkych polí, keď vozidlo zastavilo pri hlavnej ceste. Svedkovia následne zalarmovali úrady.



Zatknutý bol aj 51-ročný vodič, turecký občan žijúci v Rumunsku.



"V súčasnosti zažívame nárast v pašovaní ľudí," povedal policajný predstaviteľ Dolného Rakúska Omar Haijawi-Pirchner. Dodal, že vyšetrovanie sa zameriava na "rozbitie" spomínanej prevádzačskej siete, aby "nedochádzalo k ďalším zločinom".



Tragédia z roku 2015 otriasla medzinárodnou verejnou mienkou a prispela k dočasnému otvoreniu európskych hraníc pre státisíce uchádzačov o azyl.



Rakúsko, od roku 2017 riadené konzervatívnym kancelárom Sebastianom Kurzom, výrazne sprísnilo pohraničné kontroly a odmieta už prijímať utečencov.