< sekcia Zahraničie
V Rakúsku odhalia pamätnú tabuľu Harmutovi Tautzovi
Mladý nemecký emigrant Hartmut Tautz sa večer 8. augusta 1986 pokúsil o útek z Petržalky do Rakúska. Prestrihol prvý ochranný plot, nasledovala signálna stena, ktorú tiež prekonal.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Na rakúskej hranici, neďaleko obce Kittsee, v stredu odhalia informačnú pamätnú tabuľu občanovi Nemeckej demokratickej republiky Harmutovi Tautzovi, ktorý v roku 1986 tragicky zahynul pri pokuse o útek do Rakúska. Tabuľa bude mementom nielen Tautza, ale aj všetkých obetí železnej opony. TASR o tom informoval podpredseda Medzinárodnej asociácie politických väzňov v Európe Ján Košiar.
„Odhalením tejto pamätnej tabule aj Rakúsko vysiela jasný signál proti zabúdaniu a za zachovanie pamiatky obetí diktatúry, neslobody a politického prenasledovania v Európe rozdelenej po druhej svetovej vojne železnou oponou,“ ozrejmil Košiar.
Mladý nemecký emigrant Hartmut Tautz sa večer 8. augusta 1986 pokúsil o útek z Petržalky do Rakúska. Prestrihol prvý ochranný plot, nasledovala signálna stena, ktorú tiež prekonal. Avšak jej narušením vyslal signál na pohraničnú rotu, ktorá za mladíkom vyslala vycvičených psov. Tí ho dohrýzli na smrť, prvá pomoc mu nebola poskytnutá. Zomrel 9. augusta 1986 vo vojenskej nemocnici v Bratislave na následky svojich zranení. Jeho osud je symbolom mnohých obetí komunistickej tyranie a ľudí, ktorí prišli o život na ceste za slobodou.
Tautz má od augusta 2016 pamätnú tabuľu v Bratislave neďaleko železničného priecestia smerom na Kittsee a vojenského cintorína v Petržalke, kde ho chytili.
„Odhalením tejto pamätnej tabule aj Rakúsko vysiela jasný signál proti zabúdaniu a za zachovanie pamiatky obetí diktatúry, neslobody a politického prenasledovania v Európe rozdelenej po druhej svetovej vojne železnou oponou,“ ozrejmil Košiar.
Mladý nemecký emigrant Hartmut Tautz sa večer 8. augusta 1986 pokúsil o útek z Petržalky do Rakúska. Prestrihol prvý ochranný plot, nasledovala signálna stena, ktorú tiež prekonal. Avšak jej narušením vyslal signál na pohraničnú rotu, ktorá za mladíkom vyslala vycvičených psov. Tí ho dohrýzli na smrť, prvá pomoc mu nebola poskytnutá. Zomrel 9. augusta 1986 vo vojenskej nemocnici v Bratislave na následky svojich zranení. Jeho osud je symbolom mnohých obetí komunistickej tyranie a ľudí, ktorí prišli o život na ceste za slobodou.
Tautz má od augusta 2016 pamätnú tabuľu v Bratislave neďaleko železničného priecestia smerom na Kittsee a vojenského cintorína v Petržalke, kde ho chytili.