V Rakúsku potvrdili 1375 prípadov nákazy variantmi koronavírusu

Viedeň 16. februára (TASR) - V Rakúsku zaznamenali doteraz 1375 prípadov nákazy variantmi nového koronavírusu. Z tohto počtu 1096 prípadov spôsobil britský variant B.1.1.7 a 279-krát sa objavil juhoafrický variant B.1.351. Vyplýva to z najnovšej správy rakúskej Agentúry pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES), informovala v utorok agentúra APA.



Britský variant sa potvrdil už vo všetkých rakúskych spolkových krajinách - najviac prípadov evidujú vo Viedni (471), nasledujú Burgenland (189), Salzbursko (177), Dolné Rakúsko (115), Tirolsko (74), Korutánsko (30) a Horné Rakúsko (14). Vo Vorarlbersku bol tento variant zistený len v jednom prípade.



Juhoafrický variant koronavírusu evidujú takmer výlučne v Tirolsku - 271 z 279 prípadov nákazy sa potvrdilo v tejto spolkovej krajine. Päť prípadov zaznamenali vo Viedni a po jednom v Dolnom Rakúsku, Salzbursku a Štajersku.



Podozrenie z nákazy jedným z variantov koronavírusu sa momentálne preveruje u ďalších 769 ľudí, pričom sa čaká na výsledky analýzy 3993 odobratých vzoriek. Doteraz v Rakúsku vykonalo sekvenovanie 15.646 vzoriek z PCR testov.



Rakúsko hlásilo v utorok za 24 hodín 1427 novoinfikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 a 39 ďalších úmrtí na ochorenie COVID-19, ktorému doteraz podľahlo 8260 ľudí. Celkovo sa tam doteraz preukázateľne nakazilo 436.139 ľudí. Po prvý raz od konca januára pribudlo za sedem dní viac ako 10.000 nakazených. V utorok bolo v nemocniciach o 38 pacientov viac ako v predošlý deň - celkovo je aktuálne hospitalizovaných 1376 osôb.



Nasledujúce týždne do Veľkej noci budú podľa rakúskeho ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera "najťažšou fázou pandémie". Dôvodom je práve prudko stúpajúci počet prípadov infikovania variantmi koronavírusu.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz na pondelňajšej tlačovej konferencii uviedol, že ďalšie uvoľňovanie opatrení zrejme nenastane skôr ako okolo obdobia veľkonočných sviatkov, teda začiatkom apríla. Vláda by však mala o tejto téme znova rokovať 1. marca.



Približne do Veľkej noci by tak naďalej mali zostať zatvorené kiná, divadlá, koncertné sály či iné kultúrne zariadenia okrem múzeí. Od 2. novembra, teda už 15 týždňov, sú v Rakúsku zatvorené hotely i reštaurácie. Od 8. februára sa za prísnych hygienických opatrení znovu otvorili školy, múzeá, obchody i kaderníctva.