V Rakúsku pozastavili testovanie vo viacerých oblastiach kvôli snehu

Viedeň 6. decembra (TASR) - Hromadné testovanie na koronavírus museli pozastaviť vo viacerých regiónov Rakúska po tom, čo situáciu skomplikovala silná snehová búrka. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Niekoľko oblastí v rakúskych Alpách cez víkend vydalo výstrahy pred lavínami. Vo viacerých prípadoch vystúpili na najvyšší varovný stupeň.



Na viacerých miestach spolkovej krajiny Tirolsko napadlo v noci na sobotu až 70 centimetrov snehu. Očakáva sa, že za nedeľu tam napadne ďalších 110 centimetrov, približuje rakúska tlačová agentúra APA.



Vo východnom Tirolsku vydali výstrahu pred lavínami najvyššieho piateho stupňa. Snehová búrka tam zanechala zhruba 500 domácností bez elektriny po tom, čo na elektrické vedenie spadli stromy. Vo viacerých častiach severného Tirolska tiež hrozí vysoké lavínové nebezpečenstvo — v nedeľu tam bol vydaný štvrtý varovaný stupeň.



Výstrahy pred lavínami vydali aj susedné štáty Taliansko a Švajčiarsko. Čiastočne zatvorili aj diaľnicu, ktorá cez Brennerský priesmyk spája Rakúsko s Talianskom. Niektoré vlakové spoje boli tiež nateraz prerušené, opisuje situáciu APA.



Tirolské úrady momentálne rozhodujú o tom, či sa bude v ohrozených častiach pokračovať v testovaní. Pri rozhodnutí však chcú mať na pamäti, že "bezpečnosť obyvateľstva je prvoradá," informuje AP.



Rakúsko v piatok spustilo dobrovoľné hromadné testovanie na koronavírus SARS-CoV-2. Vláda dúfa, že tento krok prispeje k spomaľovaniu šírenia nákazy vírusom a zabráni tak zavedeniu prísnych celoplošných karanténnych opatrení.



Záujem obyvateľov Rakúska o testovanie antigénovými testami je však dosiaľ nižší, než sa očakávalo. Za prvé dva dni (piatok a sobota) sa nechalo v spolkových krajinách Viedeň, Tirolsko a Vorarlbersko otestovať na nový druh koronavírusu približne 300.000 ľudí. Najmä odberné miesta vo Viedni neboli podľa údajov mesta plne využité, informovala v nedeľu agentúra DPA.



Rakúska vláda dúfa, že otestovať sa nechá najmenej niekoľko miliónov ľudí. Vo Viedni je to možné do 13. decembra. Ostatné spolkové krajiny spúšťajú testovanie cez víkend 12. - 13. decembra a 10. decembra sa otvoria testovacie miesta v spolkovej krajine Burgenland.



Tvrdé karanténne opatrenia, ktoré vláda zaviedla 17. novembra, sa začnú uvoľňovať v nedeľu 7. decembra. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz však oznámil, že reštaurácie, bary a hotely ostávajú zatvorené do 7. januára. Rakúska vláda však povolí lyžiarskym strediskám otvoriť od 24. decembra.



Od vypuknutia pandémie v Rakúsku zaznamenali viac ako 303.000 prípadov nákazy koronavírusom a 3840 úmrtí.