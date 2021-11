V Rakúsku pribudlo najviac nakazených novým koronavírusom v tomto roku

Viedeň 4. novembra (TASR) - V Rakúsku pribudlo za uplynulých 24 hodín 8593 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je najviac od začiatku tohto roka. Ide o 32-percentný nárast v porovnaní so stredou, keď bol zaznamenaný prvý tohtoročný rekordný prírastok 6506 infikovaných. Počet obetí pandémie sa zvýšil o 19, informovala agentúra APA.



Pred týždňom pribudlo v Rakúsku 4248 prípadov nákazy. Dosiaľ najviac infikovaných za 24 hodín (9586) bolo zaznamenaných 13. novembra 2020, na začiatku druhého lockdownu.



Počet covidových pacientov v nemocniciach sa zvýšil o 74 na 1826, pričom 352 z nich je hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti (o 19 viac ako deň predtým). Za týždeň stúpol počet ľudí ležiacich na JIS o takmer jednu tretinu (pribudlo 87 pacientov).



"Situácia je vážna," povedal minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein. "Výrazne rastúce čísla (nakazených) ukazujú, aké dôležité je konať teraz a prijať ďalšie účinné opatrenia," uviedol s tým, že o sprísnení obmedzení bude rokovať na piatkovom stretnutí s premiérmi spolkových krajín.



Na covidovom semafore je už celé Rakúsko sfarbené na červeno, vyplýva z pracovného dokumentu príslušnej komisie rakúskej vlády, ktorý má k dispozícii agentúra APA. Znamená to, že na celom území krajiny je veľmi vysoké riziko nákazy. Ešte minulý týždeň boli Viedeň a Burgenland oranžové.



Viedeň i Horné Rakúsko ohlásili vo štvrtok ďalšie sprísnenie opatrení. Od konca budúceho týždňa budú mať v rakúskej metropole prístup do gastronomických prevádzok, k službám, ako sú kaderníctva, či na podujatia s účasťou viac ako 25 osôb len zaočkovaní alebo vyliečení z covidu.



V Hornom Rakúsku, ktoré je ohniskom nákazy už niekoľko týždňov, sa od pondelka v gastronomických prevádzkach, hoteloch, kaderníctvach, interiéroch kultúrnych či voľnočasových zariadení (kiná, divadlá), ako aj v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb zavádza povinnosť preukazovať sa potvrdením o vakcinácii, prekonaní covidu alebo negatívnym výsledkom PCR testu. Rovnaké pravidlá budú platiť pre podujatia s účasťou do 500 osôb, akcie s vyšším počtom účastníkov budú možné len pre očkovaných alebo vyliečených z ochorenia COVID-19.



Od začiatku pandémie testy v Rakúsku odhalili 856.002 infikovaných a v súvislosti s nákazou zomrelo 11.419 ľudí. Plne zaočkovaných je 62,8 percenta obyvateľstva a 66,4 percenta dostalo aspoň jednu dávku proticovidovej vakcíny.