V Rakúsku protestovalo proti opatreniam 40.000 ľudí

Ľudia zapaľujú svetlice počas protestu proti sprísneniu pandemických opatrení vo Viedni v sobotu 20. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Policajti stoja v kruhu počas protestu proti sprísneniu pandemických opatrení vo Viedni v sobotu 20. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Viedeň 21. novembra (TASR) - V Rakúsku vyšlo v sobotu do ulíc na protest proti prísnym pandemickým opatreniam približne 40.000 ľudí, zatknutých bolo takmer desať osôb. Tisíce protestujúcich pochodovali aj v chorvátskom Záhrebe a v Holandsku a okolo tisíc ľudí tiež v dánskej metropole Kodaň. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Reuters.Európa zápasí s novou vlnou nákazy koronavírusom a niekoľko krajín sprísnilo opatrenia proti jeho šíreniu, napríklad Rakúsko v piatok oznámilo plošný lockdown - najdrastickejší v západnej Európe za celé mesiace.V centre Viedne blízko sídla rakúskeho prezidenta sa v sobotu zhromaždili desaťtisíce ľudí, ktorí reagovali na výzvu krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Niesli pútače odsudzujúcena zaočkovaných a nezaočkovaných.Demonštranti svojím pochodom narušili dopravu v celom centre Viedne a zatknutých bolo takmer desať osôb, za porušenie protipandemických opatrení a zákazu nacistických symbolov. Niektorí účastníci hádzali na policajtov fľaše.povedala 42-ročná učiteľka Katarina Gierscherová, ktorá na toto zhromaždenie cestovala šesť hodín.Niektorí protestujúci mali na oblečení žltú hviezdu so slovoma mala pripomínať Dávidovu hviezdu, ktorú boli Židia nútení nosiť v druhej svetovej vojne počas nacistickej éry.Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer nad tým vyjadril hnev a vo vyhlásení napísal, že je toOd pondelka nebude môcť 8,9 milióna Rakúšanov, zaočkovaných aj nezaočkovaných, odpustiť dom: povolenú budú mať len cestu do práce, obchodu s nevyhnutným tovarom a za pohybom. Obmedzenia budú trvať 20 dní s tým, že po desiatich dňoch sa situácia zhodnotí.Od 1. februára budúceho roka bude v Rakúsku navyše pre všetkých obyvateľov povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Pôjde o prvý štát, ktorý nariadi celej svojej populácii, aby sa dala zaočkovať.V Dánsku protestovalo asi tisíc ľudí proti plánom vlády znovu zaviesť covidpasy pre štátnych zamestnancov, ktorí chodia na pracoviská. "Slobodu Dánsku!" skandovali niektorí pochodujúci na zhromaždení, ktoré zorganizovala radikálna skupina Muži v čiernom. Tá je presvedčená, že covid je len "podvod".