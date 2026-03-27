V Rakúsku sa dohodli na zákaze sociálnych médií pre deti do 14 rokov
V Európskej únii silnie trend zavádzania prísnejších vekových limitov pre sociálne siete, inšpirovaný najmä nedávnym rozhodnutím Austrálie zakázať prístup deťom do 16 rokov.
Autor TASR
Viedeň 27. mája (TASR) — Rakúska vláda sa v piatok dohodla na zavedení zákazu používania sociálnych médií pre deti do 14 rokov. Do konca júna chce vypracovať návrh zákona o technickej implementácii tohto obmedzenia. V rámci reformy učebných osnov pre vyššie všeobecne vzdelávacie školy (AHS) vznikne samostatný predmet s názvom médiá a demokracia a ubudne hodín latinčiny. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol vicekancelár Andreas Babler, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru APA.
Podľa Bablera majú platformy sociálnych médií na mladých ľudí negatívne účinky. Zdôraznil, že aj v iných oblastiach existujú vekové obmedzenia, napríklad na ochranu pred škodlivými látkami. Iní poskytovatelia informácií majú tiež „jasné pravidlá“ na ochranu mladých ľudí pred škodlivým obsahom, ktoré teraz treba implementovať v digitálnom priestore.
Minister školstva Christoph Wiederkehr na tlačovej konferencii konštatoval, že používať sociálne médiá sa treba naučiť. Miestom, kde sa to musí diať, je okrem domova škola, preto sa ide uskutočniť „veľká reforma učebných osnov“.
Vláda však nedospela k zhode ohľadom požiadavky ľudovcov (ÖVP) na zavedenie tzv. systému skutočných mien (real-name system), pri ktorom musia používatelia internetových služieb, fór alebo sociálnych sietí registrovať svoje účty pod svojím pravým menom a poskytnúť identifikačné údaje. Týmto spôsobom sa má obmedziť kyberšikana a šírenie dezinformácií a zaviesť zodpovednosť za uverejnený obsah.
Kritici však upozorňujú na stratu anonymity, ktorá je kľúčová pre oznamovateľov korupcie (whistleblowerov) alebo politických aktivistov v autoritatívne riadených štátoch. Ďalším rizikom je únik osobných údajov z databáz poskytovateľov, čo môže viesť ku krádežiam identity.
V Európskej únii silnie trend zavádzania prísnejších vekových limitov pre sociálne siete, inšpirovaný najmä nedávnym rozhodnutím Austrálie zakázať prístup deťom do 16 rokov. Európsky parlament v novembri 2025 prijal nezáväznú rezolúciu, ktorá navrhuje jednotný limit 16 rokov pre celú EÚ, pričom deti vo veku 13 - 15 rokov by potrebovali súhlas rodičov.
