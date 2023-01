V Rakúsku sa začal proces so Slovenkou v prípade vraždy z roku 2001

Graz 24. januára (TASR) - V rakúskom meste Graz sa v pondelok začalo súdne pojednávanie s dvoma osobami vrátane Slovenky, ktorá je obvinená z objednávky vraždy 47-ročného Taliana z roku 2001. Žena pred súdom uviedla, že je nevinná. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Súd v Grazi už v roku 2019 za túto vraždu odsúdil dvoch mužov zo Slovenska na 17 a 18 rokov vo väzení. Obaja majú v stredu predstúpiť ako svedkovia.



Talian sa do Slovenky zamiloval na konci 90. rokov minulého storočia. Žena údajne pracovala ako prostitútka. Muž ju finančne podporoval, no ona žiadala stále viac peňazí a uzavretie poistky v prospech jej dcéry. Talian jej preto pohrozil, že podá trestné oznámenie pre podvod.



Ženin známy následne naplánoval Talianovu vraždu. Jeho mŕtve telo s bodnými a strelnými ranami sa našlo v roku 2001 pri obci Sinabelkirchen v spolkovej krajine Štajersko. Pôvodné neúspešné vyšetrovanie prokuratúra obnovila v roku 2015, keď získala výpovede dvoch svedkov. Prokurátor Daniel Weinberger prípad opísal ako "chladnokrvnú vraždu na objednávku z chamtivosti".



Obžalovaná pred zadržaním prevádzkovala na Slovensku kliniku plastickej chirurgie. Slovenské úrady ju vlani spolu s ďalším mužom vydali na stíhanie do Rakúska, píše stanica ORF.



Jej obhajca Gerald Ruhri žalobu označil za "napínavý príbeh", ktorý nemá nič spoločné s realitou.



"Nie sú k dispozícii žiadne dôkazy, len indície a pochybné vyjadrenia," uviedla jej ďalšia právnička. Podľa nej na mieste činu neboli nájdené žiadne stopy DNA obžalovanej.