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V Rakúsku uvažujú o výstavbe mosta medzi Angernom a Záhorskou Vsou
V súčasnosti spája Angern a Záhorskú Ves iba kompa ako jediné priame regionálne spojenie cez Moravu.
Autor TASR
Angern 28. augusta (TASR) - V Dolnom Rakúsku uvažujú o vybudovaní stáleho dopravného spojenia cez rieku Morava pri obci Angern an der March, ležiacej oproti slovenskej Záhorskej Vsi. V regióne musí existovať „priame a spoľahlivé cestné spojenie“ so Slovenskom, uviedol v piatok zástupca krajinskej hajtmanky zodpovedný za dopravu Udo Landbauer. TASR o tom informuje podľa rakúskej verejnoprávnej televízie ORF a tlačovej agentúry APA.
V súčasnosti spája Angern a Záhorskú Ves iba kompa ako jediné priame regionálne spojenie cez Moravu. Z dôvodu nízkej hladiny rieky v poslednom čase nepremávala, čo vyvolalo frustráciu ľudí dochádzajúcich za prácou. Požiadavka vybudovať most preto silnie, konštatovala ORF.
Teraz ju podporila aj spolková krajina Dolné Rakúsko. „Potrebujeme rozumné riešenie, ktoré prinesie zlepšenie v doprave, bude ekonomicky udržateľné a a predovšetkým zohľadní jasnú vôľu obyvateľov,“ uviedol Landbauer vo vyhlásení.
Ak kompa nepremáva, ľuďom ako jediné riešenie ostáva len obchádzka cez Hohenau a Moravský Svätý Ján, čo znamená každý deň navyše prejazdiť viac ako 100 kilometrov.
Podľa Landbauera by sa mala aktualizovať štúdia realizovateľnosti dolnorakúskych cestárov z roku 2023, ktorá by následne slúžila ako základ pre rozhodovanie. Vicehajtman však upozornil, že v súčasnosti nemôže sľubovať výstavbu mosta, ak jeho financovanie nie je vyjasnené.
Existujúca štúdia riešila možnosti trvalého cestného spojenia južne od Angernu. Posudzovali sa rôzne trasy, ich vplyv na dopravu, ako aj technické, ekonomické a prírodno-krajinné podmienky, doplnila APA.
V súčasnosti spája Angern a Záhorskú Ves iba kompa ako jediné priame regionálne spojenie cez Moravu. Z dôvodu nízkej hladiny rieky v poslednom čase nepremávala, čo vyvolalo frustráciu ľudí dochádzajúcich za prácou. Požiadavka vybudovať most preto silnie, konštatovala ORF.
Teraz ju podporila aj spolková krajina Dolné Rakúsko. „Potrebujeme rozumné riešenie, ktoré prinesie zlepšenie v doprave, bude ekonomicky udržateľné a a predovšetkým zohľadní jasnú vôľu obyvateľov,“ uviedol Landbauer vo vyhlásení.
Ak kompa nepremáva, ľuďom ako jediné riešenie ostáva len obchádzka cez Hohenau a Moravský Svätý Ján, čo znamená každý deň navyše prejazdiť viac ako 100 kilometrov.
Podľa Landbauera by sa mala aktualizovať štúdia realizovateľnosti dolnorakúskych cestárov z roku 2023, ktorá by následne slúžila ako základ pre rozhodovanie. Vicehajtman však upozornil, že v súčasnosti nemôže sľubovať výstavbu mosta, ak jeho financovanie nie je vyjasnené.
Existujúca štúdia riešila možnosti trvalého cestného spojenia južne od Angernu. Posudzovali sa rôzne trasy, ich vplyv na dopravu, ako aj technické, ekonomické a prírodno-krajinné podmienky, doplnila APA.