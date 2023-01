V Rakúsku vlani zaistili 687 prevádzačov

Viedeň 4. januára (TASR) - V Rakúsku vlani dolapili 687 prevádzačov nelegálnych migrantov, pričom väčšinu z nich aj zadržali. Najviac prevádzačov pochádzalo zo Sýrie, Turecka, Rumunska a Ukrajiny, vyplýva z údajov, ktoré v stredu zverejnil rakúsky Spolkový kriminálny úrad (BKA). TASR správu prevzala z agentúry APA.



Viac než 300 z celkového počtu zaistili v spolkovej krajine Burgenland, 32 zo zadržaných prevádzačov tvorili Rakúšania.



V rokoch 2015 a 2016 boli zaznamenané rekordné počty zadržaných prevádzačov a ich počty opäť stúpli počas vlaňajšieho roka. Prevádzači využili vojnu na Ukrajine, aby migrantom nahovorili, že vzhľadom na prílev ukrajinských utečencov sa dá relatívne ľahko dostať do Európy, keďže na hraniciach neprebiehajú prísne kontroly, konštatuje APA.



"Vysoký počet zatknutých prevádzačov súvisí na jednej strane s intenzívnymi kontrolami na hraniciach Burgenlandu a Maďarska a na strane druhej s intenzívnou spoluprácou s útvarmi kriminálnej polície štátov západného Balkánu," uviedol rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.



"Rozhodujúcim faktorom v boji proti pašeráckej mafii je úzka a predovšetkým medzinárodná spolupráca," zdôraznil. Dodal, že nasadenie rakúskych policajtov v Maďarsku, Srbsku či Severnom Macedónsku je dôležitým prejavom takejto spolupráce.



Gerhard Tatzgern, ktorý v BKA šéfuje oddeleniu boja proti nelegálnemu prevádzačstvu, doplnil, že Rakúsko úzko spolupracuje aj s Tureckom, s cieľom zastaviť pašerákov ľudí. Do Rakúska sa najviac nelegálnych migrantov aj vlani dostalo cez východné Stredomorie, a to najmä cez balkánsku trasu, ktorá prechádza cez Turecko, Grécko, Bulharsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Rumunsko a Maďarsko až do Rakúska.



V Rakúsku v roku 2022 zachytili vyše 100.000 nelegálnych migrantov - presné čísla majú byť zverejnené neskôr. Najviac ľudí prišlo z Afganistanu a Sýrie. Šéf rezortu vnútra Karner poznamenal, že k rozmachu prevádzačskej mafie prispelo zavedenie bezvízového vstupu do Srbska pre Indov a Tunisanov. V novembri sa však možnosť vstupu do Srbska bez víz skončila pre občanov Tuniska a od 1. januára tohto roku aj pre obyvateľov Indie, dodáva APA.