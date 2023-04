Muž mal zavraždiť ženu a pri úteku zraziť ďalšiu osobu, ktorá zomrela

Graz 22. apríla (TASR) - V rakúskom meste Graz našli v sobotu zavraždenú ženu. Možný páchateľ mal pri úteku dopravnú nehodu, pri ktorej prišla o život ďalšia osoba. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Políciu v sobotu ráno upozornili susedia. Ženu s vážnymi zraneniami našli v jej dome. Záchranári sa ju pokúsili resuscitovať, ich úsilie však nebolo úspešné.



Obeť údajne utrpela bodné zranenia; zbraň však na mieste nenašli. Hovorca polície Fritz Grundnig pre rakúske média uviedol, že by mohlo ísť o vraždu. Vyšetrovanie pokračuje.



Z miesta činu podľa polície autom ušiel 28-ročný možný páchateľ, ktorý mal so ženou vzťah. O niekoľko stoviek metrov ďalej sa čelne zrazil z ďalším vozidlom, ktorého vodič na mieste zomrel.



Podozrivý muž utrpel vážne zranenia. Bol uvedený do umelého spánku a preto ho nebolo možné vypočuť, uviedol policajný hovorca.



Graz sa nachádza spolkovej krajine Štajersko na juhovýchode Rakúska. Má približne 290.000 obyvateľov.