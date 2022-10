V Rakúsku zadržali od mája približne 68.000 nelegálnych migrantov

Viedeň 10. októbra (TASR) - V Rakúsku zadržali len od mája už približne 68.000 nelegálnych migrantov. S odvolaním sa na najnovšie údaje tamojších úradov o tom informuje agentúra DPA.



"Predstavuje to zhruba 3000 (nelegálnych migrantov)... za týždeň a toto číslo navyše stále narastá," povedal v pondelok vo Viedni Franz Ruf, šéf rakúskeho Generálneho riaditeľstva pre verejnú bezpečnosť (GDföS). Dodal, že väčšinu z týchto migrantov úrady zastavili pri hraniciach s Maďarskom. Pochádzali najmä z Afganistanu, Indie, Sýrie, Tuniska či Pakistanu.



Rakúske ministerstvo vnútra zase uviedlo, že od januára do augusta bolo v Rakúsku podaných 56.000 žiadostí o azyl. Väčšinu z týchto žiadostí podali podľa ministra vnútra Gerharda Karnera ľudia, ktorí v podstate nemali šancu na získanie azylu.



V ostatnom čase do Rakúska prichádzali najmä migranti z Indie. Ich žiadosti o azyl pritom podľa Karnera nemali žiadnu šancu na úspech. "Dosiaľ nebolo vydané ani jediné kladné rozhodnutie ohľadom udelenia azylu," dodal.



Rakúsky minister vnútra tiež priblížil, že migranti sú zneužívaní prevádzačmi, ktorým za legálny vstup do krajiny platia 3000 až 7000 eur.



Intenzívne policajné vyšetrovanie podľa slov ministra viedlo od začiatku roka k zadržaniu 440 prevádzačov. Toto číslo pritom zodpovedá počtu prevádzačov zadržaných v Rakúsku za celý vlaňajší rok, povedal Karner. Minister dodal, že tento rok už z Rakúska deportovali vyše 7000 nelegálnych migrantov – z toho zhruba 60 percent odišlo dobrovoľne.



Rakúsko aj Česko zaviedli 29. septembra dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Pôvodne mali kontroly trvať desať dní, Viedeň aj Praha ich však následne predĺžili – zatiaľ najmenej do 28. októbra. K zavedeniu hraničných kontrol obe krajiny pristúpili v dôsledku narastajúcej nelegálnej migrácie.