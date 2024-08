V Rakúsku zadržali osobu, ktorá plánovala útočiť na koncerte Swiftovej

Viedeň 9. augusta (TASR) - Vo Viedni zadržali 18-ročného občana Iraku v súvislosti s prekazeným teroristickým útokom na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej. Ide už o štvrtú osobu, ktorú rakúska polícia zadržala v súvislosti s plánovaným útokom. V piatok to uviedol rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. TASR píše podľa agentúr AFP a Reuters.



Zadržaný mladík pochádza z okolia hlavného podozrivého, ktorým je 19-ročný Rakúšan pôvodom zo Severného Macedónska. Ten sa k plánovaniu útoku priznal vo štvrtok.



Polícia zadržala aj dvoch ďalších občanov Rakúska vo veku 17 a 15 rokov. Podozriví plánovali útočiť nožmi a podomácky vyrobenými výbušninami na ľudí pred štadiónom, kde sa mal koncert uskutočniť.



Hlavný 19-ročný podozrivý sa k plánovaniu útoku priznal a prisahal vernosť teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Pri domovej prehliadke jedného z mladších podozrivých polícia našla materiály teroristických skupín IS a al-Káida. Polícia uviedla, že zadržaní sa zradikalizovali na internete.



Polícia v spolupráci s tajnými službami útok prekazila a mladíkov zadržala v stredu, deň pred uskutočnením koncertu prvého koncertu.



Swiftová mala mať vo štvrtok, piatok aj sobotu koncert na viedenskom Štadióne Ernsta Happela v rámci turné Eras Tour. "V záujme bezpečnosti všetkých nemáme inú možnosť, ako zrušiť tieto tri plánované koncerty," informovala v stredu večer na Instagrame spoločnosť Barracuda Music, ktorá koncerty organizovala.