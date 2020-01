V Rakúsku zadržali Slováka za pašovanie drog

Weiz 28. januára (TASR) - Tridsaťročného občana Slovenskej republiky žijúceho v rakúskom meste Weiz zadržala minulý týždeň polícia za pašovanie veľkého množstva metamfetamínu a marihuany do Rakúska. Informovalo o tom v utorok riaditeľstvo polície v spolkovej krajine Štajersko, píše agentúra APA.



Nemenovaný Slovák údajne pašoval drogy ukryté vo svojom vozidle pod detskou autosedačkou do Rakúska po dobu najmenej šiestich mesiacov a predával ich v okrese Weiz. Špeciálne jednotky rakúskej polície Cobra ho zadržali už minulú stredu.



Podozrivý muž pri zatýkaní nekládol odpor a k činu sa čiastočne priznal. Odmietol však, že by išlo o veľké množstvo pašovaných nelegálnych návykových látok.



Polícia uňho zaistila metamfetamín v hodnote niekoľko tisíc eur. Ten bol zaslaný na analýzu do laboratória. Občana SR previezli do justičného zariadenia Graz-Jakomini.