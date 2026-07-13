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V Rakúsku zadržali údajného ruského pašeráka zbraní

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Putá, ilustračné foto 21.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Tridsaťpäťročný podozrivý muž je obvinený z pašovania súčiastok zbraní, z ktorých si jeho zákazníci sami zostavili funkčné strelné zbrane.

Autor TASR
Viedeň 13. júla (TASR) - Rakúske špeciálne jednotky zadržali údajného pašeráka zbraní z Ruska, ktorého pristihli pri pokuse o predaj zbraní vo Viedni, oznámilo v pondelok tamojšie ministerstvo vnútra. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Tridsaťpäťročný podozrivý muž je obvinený z pašovania súčiastok zbraní, z ktorých si jeho zákazníci sami zostavili funkčné strelné zbrane. V niektorých prípadoch zasielal tovar do zahraničia poštou.

Rakúske úrady muža zadržali 7. júla počas predaja hlavní a rukovätí zbraní značiek Glock, SCT a Lone Wolf v hodnote 4500 eur, uviedol rezort vnútra v oficiálnom vyhlásení. Za súčiastky podľa neho platili kombináciou hotovosti a kryptomien.

Rakúske vnútorné spravodajské služby o mužovi vedeli už predtým. V prípade zatiaľ odmietol vypovedať a bol umiestnený do predbežnej väzby.

Zadržanie podozrivého umožnilo vlaňajšie sprísnenie rakúskych zákonov o zbraniach, vďaka ktorému sa nákup a predaj dielov bez povolenia stal nezákonným.

AFP vysvetľuje, že pred touto zmenou pochádzalo mnoho súčiastok práve z Rakúska, ktoré sa následne mohli nelegálne zmontovať do funkčných strelných zbraní.

Minister vnútra Gerhard Karner privítal túto zmenu a mužovo zadržanie označil za „významný úder“ proti nelegálnemu medzinárodnému obchodu so zbraňami. „Sprísnenie zákona o zbraniach prináša výsledky – ilegálny obchod so zbraňami sa drasticky obmedzuje,“ uviedol Karner.
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