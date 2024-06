V Rakúsku zaznamenali prudký nárast prípadov čierneho kašľa

Viedeň 19. júna (TASR) - Počet prípadov čierneho kašľa v Rakúsku výrazne stúpol. Podľa správy denníka Kurier bolo do polovice júna tohto roka zaregistrovaných už viac než 6000 prípadov tohto ochorenia, čo potvrdilo aj rakúske ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry APA.



Pre porovnanie, v celom roku 2023 zaznamenali v Rakúsku len 2780 prípadov čierneho kašľa.



Nebezpečné je toto ochorenie predovšetkým pre deti; v marci mu podľahlo v rakúskom Grazi bábätko.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová už v máji vyzvala na zlepšenie zaočkovanosti proti čiernemu kašľu. "Najmä u dojčiat ide o ťažké ochorenie. Máme bezpečné a účinné vakcíny, ktoré tomu môžu zabrániť. Očkovanie je náš najdôležitejší nástroj na záchranu životov a zabránenie ďalšiemu šíreniu ochorenia," upozornila.



V Rakúsku je očkovanie proti čiernemu kašľu súčasťou bezplatného programu vakcinácie detí, pripomína APA. Očkuje sa v treťom, piatom a 11-12 mesiaci života. V školskom veku sa očkovanie opakuje v kombinácii s látkami proti tetanu, záškrtu a detskej obrne v siedmom až deviatom roku života, najlepšie však pred nástupom do školy. Následne by sa malo preočkovať každých desať rokov, pričom po naplnení veku 60 rokov každých päť rokov.