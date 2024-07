V rakúskych Alpách zásah blesku zabil turistu

Viedeň 22. júla (TASR) - Po zásahu bleskom počas turistiky v rakúskych Alpách zomrel 22-ročný muž. V pondelok to uviedla rakúska polícia. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Muž sa v nedeľu spolu s mamou a bratom vydal na turistiku v regióne Východné Tirolsko a zastihli ich silné búrky. Jeho mama a brat sa ukryli pod skalným výbežkom. On však pokračoval ďalej a v nadmorskej výške asi 2300 metrov ho zasiahol blesk.



Po búrke jeho bezvládne telo našiel brat. Pokusy o oživenie neboli úspešné a mužovi nedokázala pomôcť ani horská záchranná služba, ktorá na miesto dorazila pomocou helikoptéry. Mŕtve telo následne previezli do údolia.



Podobný incident sa cez víkend udial aj v susednom Nemecku, kde blesk usmrtil 18-ročného muža na najvyššom nemeckom vrchu Zugspitze.