V rámci celosvetovej akcie Hodina Zeme zhasli svetlá známych pamiatok

Berlín 24. marca (TASR) - Pamiatky v celej Európe v sobotu potemneli pri príležitosti celosvetovej akcie Hodina Zeme. Medzi nimi bola aj Brandenburská brána v Berlíne, kde zhasli svetlá v rámci tohto hnutia, ktoré vyzýva národy, aby o 20.30 h miestneho času na hodinu zhasli svoje svetlá a upozornili tak na problémy súvisiace s úbytkom prírody a zmenou klímy, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



V Nemecku sa podujatie popri zdôrazňovaní environmentálnych otázok snažilo vyjadriť aj k politickej situácii. "Súčasná atmosféra je napätá. Krízy, konflikty a vojny veľmi zamestnávajú ľudí," povedala pred začiatkom podujatia vedúca oddelenia pre klímu v nemeckej pobočke Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Viviane Raddatzová.



"Tento rok chceme Hodinu Zeme využiť ako chvíľu pre seba navzájom, pre našu planétu, a ukázať, že sme jednotní - sme za väčšiu ochranu klímy, za vzájomný rešpekt a demokraciu," dodala. Podľa jej slov bolo tohtoročné zatemnenie Brandenburskej brány spôsobom, ako sa postaviť proti politickému posunu smerom doprava a s tým spojenému popieraniu klimatických katastrof.



Po tom, ako boli nedávno odhalené plány krajnej pravice zorganizovať masové deportácie Nemcov s cudzími koreňmi, mnohí v Nemecku zaujímajú k politickým otázkam pevnejší postoj a vyjadrujú svoju podporu slobode a demokracii.



Na podporu Hodiny Zeme plánovalo v Nemecku vypnúť svetlá niekoľko stoviek miest. Do iniciatívy sa zapojili aj ďalšie pamiatky po celom svete, od Londýnskeho oka a Eiffelovej veže až po Operu v Sydney. Tohtoročná kampaň sa začala na Novom Zélande, kde sa do tmy ponorili pamiatky v Aucklande vrátane Sky Tower a Harbour Bridge, a budova parlamentu vo Wellingtone.



Koordinátor WWF už 18. rok vyzýva ľudí, aby prispeli k akcii "Darujme hodinu pre Zem" a strávili 60 minút pozitívnou činnosťou pre našu planétu. Generálna riaditeľka WWF Kirsten Schujitová uviedla, že podporovatelia v 190 krajinách a územiach, čo predstavuje 90 percent planéty, vlani venovali projektu vyše 410.000 hodín.



"Ak chceme zvýšiť povedomie o environmentálnych výzvach a do roku 2030 zastaviť úbytok biodiverzity, je nevyhnutné zapojiť sa. Ochrana našej planéty je spoločnou zodpovednosťou a vyžaduje si spoločnú akciu všetkých zložiek spoločnosti," povedala.



Iniciatíva sa začala v roku 2007 v Austrálii a v jej rámci sa stmievajú celé ulice, budovy, pamiatky a panorámy miest.