V rámci iniciatívy bude môcť 35.000 mladých zadarmo cestovať po Európe

Brusel 11. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila jesennú výzvu v rámci iniciatívy DiscoveryEU, vďaka ktorej až 35.000 mladých Európanov získa poukaz na cestovanie železnicou, ktorý im umožní zadarmo cestovať po Európe.



Výzva je od 11. do 25. októbra otvorená pre uchádzačov z krajín zapojených do programu Erasmus+, informuje spravodajca TASR.



Mladí ľudia, ktorí chcú získať cestovný poukaz, sa musia prihlásiť na Európsky portál pre mládež (https://youth.europa.eu/discovereu_sk) a odpovedať na päť kvízových otázok a doplňujúcu otázku.



Uchádzači narodení medzi 1. januárom a 31. decembrom 2004, teda vo veku 18 rokov, ktorí uspejú vo výberovom kvíze, budú môcť v čase od 1. marca 2023 do 29. februára 2024 cestovať zadarmo až 30 dní po Európe. Poskytnutím poukazu na vlakovú dopravu chce EÚ tiež podporiť udržateľné formy cestovania.



Iniciatíva DiscoverEU sa stala súčasťou programu Erasmus+, a žiadosti do novej výzvy preto môžu podať aj uchádzači z Islandu, Lichtenštajnska, zo Severného Macedónska, z Nórska, zo Srbska a z Turecka.



Úspešní uchádzači budú môcť aj tentoraz využívať zľavovú kartu, vďaka ktorej majú prístup k viac ako 40.000 zľavám na verejnú dopravu, kultúrne podujatia, ubytovanie, stravovanie, športové aktivity a iné služby. Účastníkom so zdravotným postihnutím je možné zaistiť aj sprievod a poskytnúť aj ďalšiu individuálnu pomoc.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)