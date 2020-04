V rámci NATO vznikla skupina, ktorá posilní politický rozmer Aliancie

Brusel 1. apríla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu potvrdil, že vymenoval skupinu desiatich odborníkov z viacerých členských krajín, ktorej cieľom bude posilňovať politický rozmer Severoatlantickej aliancie.



Stoltenberg to uviedol pri zmienke o pracovnom programe ministrov zahraničných vecí NATO, ktorí sa pôvodne mali vo štvrtok a piatok stretnúť v bruselskom sídle Aliancie, avšak kvôli pandémii koronavírusu bude rokovať prostredníctvom videokonferencie.



Šéf Aliancie spresnil, že v tejto skupine bude päť žien a päť mužov, ktorí mu majú pomôcť pri príprave odporúčaní na posilnenie jednoty Aliancie, zintenzívnenie politických konzultácií, lepšej koordinácie medzi spojencami a posilňovaní politickej úlohy NATO.



Návrh na vytvorenie takéhoto fóra schválili najvyšší predstavitelia NATO na summite v decembri 2019 v Londýne. O vytvorenie tohto výboru požiadalo Francúzsko po vlaňajšej kritike francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý Alianciu opísal, že sa nachádza v stave "mozgovej smrti".



Do skupiny expertov patrí bývalý šéf francúzskej diplomacie Hubert Vedrine, bývalá poradkyňa kanadskej vlády pre národnú bezpečnosť Greta Bossenmaierová, riaditeľka Inštitútu pre stratégie na Dánskej kráľovskej obrannej akadémii Anja Dalgaardová-Nielsenová, bývalý nemecký minister vnútra a obrany Thomas de Maiziere, bývalá štátna tajomníčka na Ministerstve zahraničných vecí Talianska Marta Dassuová, generálna riaditeľka holandskej spoločnosti PostNL Herna Verhagenová, poľská europoslankyňa a bývalá šéfka poľskej diplomacie Anna Fotygová, turecký diplomat Tacan Ildem, britský historik a expert na medzinárodnú politiku John Bew, ako aj americký diplomat a bývalý šéf Centra pre európske politické analýzy Aaron Wess Mitchell.



Stoltenberg pripomenul, že zloženie tejto poradnej skupiny zohľadňuje rovnováhu medzi pohlaviami, ich relevantné skúsenosti, ako aj geografické rozloženie spojencov z NATO.



Úlohou poradnej skupiny bude zapájať sa do dialógu s hlavnými mestami spojeneckých krajín, so Severoatlantickou radou (NAC) - politickým rozhodovacím orgánom NATO - a s ostatnými zúčastnenými stranami.



