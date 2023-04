V rámci úspor hrozí v Maďarsku malým sídlam zatvorenie pošty

Budapešť 7. apríla (TASR) - Maďarská pošta oznámila samosprávam v obciach do 1500 obyvateľov, že od 1. mája tam zatvorí svoje pobočky, ak neprevezmú ich ekonomickú prevádzku. TASR o tom informuje podľa webu 24.hu.



Funkciu tradičnej pošty v takomto prípade preberie tzv. mobilná pošta, ktorá však bude časovo obmedzená, v lepšom prípade len na niekoľko hodín.



Týka sa to aj obce Nagylók južne od Budapešti, kde žije zhruba tisíc ľudí. Podľa starostu Józsefa Tótha situáciu komplikuje, že budova, kde pošta sídli, nepatrí samospráve.



Vedenie pošty koncom októbra minulého roka oznámilo, že pre vysoké ceny energií od novembra dočasne zatvorí 366 pobočiek, aby sa znížili prevádzkové náklady. Ak však obce neuzavrú dohodu o spolufinancovaní, pošta sa v nich má uzavrieť natrvalo. V prípade niektorých miest do druhej polovice januára prevzala samospráva prevádzku celkovo 45 pôšt v 32 sídlach.



Vo februári tiež vedenie maďarskej pošty oznámilo prepustenie 1200 ľudí, aby "udržala stabilitu svojej prevádzky aj v súčasnej ekonomickej situácii zasiahnutej sankciami".