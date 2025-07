V rámci vojenského cvičenia Taiwan nasadili aj raketový systém HIMARS

Tchaj-pej 12. júla (TASR) - Taiwanská armáda v rámci prebiehajúceho vojenského cvičenia v sobotu nasadila aj americký raketový systém HIMARS. Niekoľkodňovým cvičením sa vláda v Tchaj-pej podľa agentúry Reuters snaží ukázať odhodlanie odolávať prípadnej invázii zo strany pevninskej Číny, informuje TASR.



Dve obrnené vozidlá so systémom HIMARS spozorovali v blízkosti tretieho najväčšieho mesta Tchaj-čung. Nemenovaný vojenský dôstojník pre agentúru Reuters povedal, že v prípade útoku by bolo nevyhnutné ukryť systémy HIMARS pred nepriateľským prieskumnými lietadlami, satelitmi „alebo dokonca agentmi za našimi líniami“, kým by nebol vydaný rozkaz na paľbu.



Taiwan vlani prevzal prvých 11 z 29 jednotiek HIMARS a v máji ich prvýkrát otestoval. Zbrane s dosahom približne 300 kilometrov by mohli zasiahnuť ciele na pobreží juhočínskej provincie Fu-ťien na druhej strane Taiwanského prielivu. Taiwanskí vojenskí analytici tvrdia, že zbraň by sa používala s lokálne vyvinutými odpaľovacími zariadeniami Thunderbolt 2000.



HIMARS nasadili v rámci štvrtého dňa každoročného vojenského cvičenia Chan Kchuang, ktoré celkovo potrvá 10 dní. Budúci týždeň sa očakáva simulácia paľby a niekoľko cvičení s ostrou muníciou, do ktorých sa zapoja aj lietadlá a lode.



Vysokopostavení taiwanskí vojenskí predstavitelia tvrdia, že cvičenie Chan Kchuang je navrhnuté tak, aby čo najviac pripomínalo skutočné bojové podmienky, počnúc simulovanými útokmi nepriateľa na komunikačné a veliteľské systémy.



Cieľom cvičenia podľa nich je ukázať vláde v Pekingu a medzinárodnému spoločenstvu, že Taiwan je odhodlaný brániť sa proti akémukoľvek čínskemu útoku alebo invázii.



Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Na ostrov sa v roku 1949 po porážke v občianskej vojne uchýlila dovtedajšia čínska vládna moc Kuomintangu pod vedením generála Čankajška a odvtedy má nezávislú vládu. Komunistická Čína opakovane deklaruje, že demokratický Taiwan jedného dňa ovládne.