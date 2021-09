Na Valnom zhromaždení OSN vystúpi Biden aj Čaputová

New York 21. septembra (TASR) – V New Yorku v utorok slávnostne otvoria všeobecnú rozpravu 76. Valného zhromaždenia OSN. Napriek tomu, že Spojené štáty naliehali na zahraničné delegácie, aby pre pandémiu zvážili svoju fyzickú účasť, do najväčšieho amerického mesta pricestuje vyše 100 delegácií. Informovala o tom televízia CNN.



Agentúra AFP pripomenula, že mnoho diplomatov a politických lídrov sa verejne sťažovalo, že virtuálne stretnutia nemôžu nahradiť tie osobné pri riešení regionálnych či globálnych výziev a kríz.



O mediálny rozruch sa ešte minulý týždeň postaral brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý oznámil, že sa nenechá pred cestou do New Yorku zaočkovať. Najvyšší predstaviteľ Brazílie sa má ujať tradičnej úlohy prvého rečníka. Po ňom v pléne vystúpi s prejavom americký prezident Joe Biden. Slovenská republika dostane priestor ako šiesta v poradí. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vystúpi na tohtoročnom otvorení 76. Valného zhromaždenia OSN prostredníctvom videohovoru. Na podujatí bude Slovensko zastupovať minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ivan Korčok.



„Pre Slovensko je OSN aj naďalej tou najdôležitejšou platformou angažovanosti na globálnej úrovni. Ako EÚ chceme byť lídrom v boji proti klimatickým zmenám a v digitálnej transformácii. Osobitne mi záleží aj na tom, aby sme sa aktívne spolupodieľali na posilňovaní medzinárodných mechanizmov zameraných na dodržiavanie a ochranu ľudských práv vo svete," uviedol Korčok pred odletom do New Yorku. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



Šéf slovenskej diplomacie počas pracovnej cesty v USA absolvuje aj stretnutia s najvyššími predstaviteľmi OSN a sériu bilaterálnych rokovaní s partnermi z Ruska, Turecka, Kataru, Saudskej Arábie, Palestíny, Azerbajdžanu a Gruzínska. Z dôvodu pandémie ide o prvú osobnú účasť ministra Korčoka na podujatí OSN v New Yorku od jeho nástupu do funkcie.



Hovorca generálneho tajomníka OSN informoval, že usporiadatelia v súvislosti s pandémiou prijali nevyhnutné hygienické opatrenia: nosenie rúšok všetkými zamestnancami v sídle OSN je povinné, rovnako aj hlásenie o očkovaní a oznámenie prípadného pozitívneho výsledku testov na COVID-19. Časť zamestnancov OSN sa v súvislosti s Valným zhromaždením musela podrobiť očkovaniu povinne.