V reakcii na krok Varšavy si Izrael predvolal poľského veľvyslanca

Varšava/Jeruzalem 28. júna (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že si predvolalo poľského veľvyslanca v Izraeli Mareka Magierowského. Ako uviedla agentúra AFP, stalo sa tak v reakcii na rovnaký krok Poľska, ktoré si na ministerstvo zahraničných vecí predvolalo izraelskú chargé d'affaires vo Varšave Tal Ben-Ari Jaalonovú.



K jej predvolaniu došlo po tom, čo židovský štát označil za "nemorálny" nový poľský zákon, ktorý podľa expertov môže zablokovať nároky Židov na odškodnenie v súvislosti s majetkami, ktoré im boli zhabané počas druhej svetovej vojny, keď bolo Poľsko pod okupáciou nacistického Nemecka.



Vo vyhlásení o predvolaní poľského veľvyslanca Magierowského politický riaditeľ rezortu izraelskej diplomacie Alon Bar zdôraznil, že "ešte nie je príliš neskoro, aby Poľsko zastavilo proces, ktorého výsledkom bude zbavenie sa zodpovednosti".



Dolná komora poľského parlamentu príslušný zákon schválila vo štvrtok. Na to, aby vstúpil do platnosti, ho ešte musí schváliť Senát a podpísať prezident Andrzej Duda.



Izraelské veľvyslanectvo vo Varšave vo štvrtok na svojom účte na Twitteri napísalo, že "tento nemorálny zákon bude mať vážny dosah na vzťahy medzi oboma krajinami".



Tento krok Poľska odsúdil i izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid. Na zrušenie návrhu tohto zákona vyzvali i Spojené štáty.



Autori návrhu argumentujú tým, že je nutný na to, aby bol zákon v súlade s verdiktom ústavného súdu z roku 2015, ktorý stanovuje povinný končený termín, po ktorom už nebude možné voči administratívnym rozhodnutiam namietať. V závislosti od prípadu má ísť o lehotu 10 – 30 rokov.



Zavedenie tohto časového obmedzenia podľa rezortu poľskej diplomacie "povedie k eliminácii podvodov a nepresností, ktoré sa objavovali vo veľkej miere". "Nové pravidlá v nijakom prípade neobmedzujú možnosť (podania) občianskych žalôb s cieľom získať odškodnenie, a to bez ohľadu na národnosť či pôvod žalobcu," zdôrazňuje ministerstvo.



"Poľsko nie je v žiadnom prípade zodpovedné za holokaust, zverstvá spáchané nemeckým okupantom aj na poľských občanoch židovského pôvodu," vyhlásilo ministerstvo. Počas druhej svetovej vojny prišlo o život šesť miliónov Poliakov, pričom polovicu z nich tvorili Židia.