V reakcii na protesty v Tanzánii platí zákaz vychádzania
Prezidentka ani vládnuca strana sa k incidentom bezprostredne nevyjadrili.
Autor TASR
Dar es Salaam 29. októbra (TASR) - Stovky ľudí v stredu v najväčšom tanzánijskom meste Dar es Salaam demonštrovali proti priebehu volieb, v ktorých boli hlavní opoziční kandidáti buď uväznení alebo im bolo zakázané kandidovať. Miestna polícia v reakcii vyhlásila večerný zákaz vychádzania. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Podľa kritikov prezidentky Samie Suluhu Hassanovej prenasledovaním opozičných vodcov boli obmedzené volebné možnosti. Prezidentka sa uchádza o svoje druhé funkčné obdobie ako kandidátka Revolučnej strany Tanzánie (CCM), ktorá vládne od získania nezávislosti v roku 1961.
V Dar es Salaam boli na kľúčových križovatkách rozmiestnené tanky a platia prísne bezpečnostné opatrenia. Novinár agentúry AFP uviedol, že stovky mladých ľudí na protestoch skandovali: „Chceme späť našu krajinu“. Strhávali plagáty prezidentky, podpálili budovu policajnej stanice a zničili niekoľko volebných miestností.
Polícia použila proti demonštrantom slzotvorný plyn. Nakoniec bola nútená ustúpiť, pretože demonštranti na policajtov hádzali rôzne predmety. Po podpálení autobusu a čerpacej stanice v štvrtiach Kimara a Ubungo šéf tanzánijskej polície vyhlásil zákaz nočného vychádzania od 18.00 h.
Internetové monitorovacie centrum NetBlocks na platforme X informovalo o „celonárodnom výpadku internetového pripojenia“.
Ľudskoprávne organizácie dlhodobo obviňujú tanzánijskú vládu zo zatýkania, zadržiavania a zastrašovania svojich kritikov a členov opozície. Vodca hlavnej opozičnej strany CHADEMA Tundu Lissu vo väzení čelí obvineniu z vlastizrady, pretože vyzval na volebné reformy, píšu svetové agentúry. Kandidát druhej najväčšej opozičnej strany bol z volieb vylúčený z „formálnych dôvodov“.
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International uviedla, že atmosféra okolo volieb bola charakterizovaná strachom. Potvrdila prípady násilných zmiznutí, svojvoľných zatknutí a mimosúdnych popráv pred samotnými voľbami.
Prezidentka ani vládnuca strana sa k incidentom bezprostredne nevyjadrili.
Tanzánia má vyše 37 miliónov registrovaných voličov, čo je o 26 percent viac než v roku 2020. Analytici varujú pred apatiou voličov a poukazujú na všeobecné presvedčenie v krajine, že Hassanová bez problémov zvíťazí. Náhodná kontrola v desiatkach volebných miestností odhalila nízku účasť - najmä medzi mladšími voličmi, píše AP.
