V reakcii na rozhovor pre ABC Putin zaželal Bidenovi veľa zdravia

Moskva 18. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin reagoval na stredajšie výroky prezidenta USA Joea Bidena tým, že mu zaželal veľa zdravia. Informovala o tom agentúra TASS s tým, že Putin to uviedol na stretnutí so zástupcami mesta Sevastopol a Krymského polostrova.



Biden v stredu v rozhovore pre televíziu ABC uviedol, že ruské vedenie bude musieť "zaplatiť" za pokusy Moskvy zasahovať do prezidentských volieb v USA, a na otázku moderátora, či považuje Putina za zabijaka, odpovedal po krátkom zamyslení kladne.



Tieto Bidenove slová vyvolali v Rusku ostrú reakciu mnohých politikov a viedli k stiahnutiu veľvyslanca z USA do Ruska na "naliehavé konzultácie o budúcnosti vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom".



Putin v reakcii na Bidenove výroky zo stredy vo štvrtok uviedol: "Čo sa týka vyjadrení môjho amerického kolegu. Čo by som mu tak odpovedal? Povedal by som mu: Buďte zdravý... Želám mu zdravie!" povedal Putin, pričom poznamenal, že to hovorí "bez irónie, bez vtipov".



Dodal súčasne, že vo vedení USA je veľa čestných a slušných ľudí a na nich sa Ruská federácia bude spoliehať.



Putin poznamenal, že vedenie USA chce vzťahy s Ruskom budovať výlučne na základe svojich vlastných podmienok, zatiaľ čo Moskva je pripravená pracovať len za podmienok, ktoré sú výhodné pre Rusko.



Záležitosť medzičasom komentoval aj Kremeľ. Jeho hovorca Dmitrij Peskov sa však obmedzil len krátku reakciu, keď Bidenovo vyjadrenie o Putinovi označil za "veľmi zlé".



Predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačev žiadal vo štvrtok od USA ospravedlnenie za Bidenove slová. Kosačev súčasne varoval, že ak tak Washington neurobí, bude nasledovať odvetný krok Moskvy.



Predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin sa zasa vyjadril, že "Biden svojím vyhlásením urazil občanov našej krajiny". Útoky na Putina sú podľa Volodina "útokmi na našu krajinu".